TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Veda edecek derken...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezon sonu yolların ayrılması beklenen Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak yönetimden tecrübeli file bekçisi hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...
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14 yıldır Cimbom'un kalesini koruyan Muslera'nın maaşında herhangi bir indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon Euro teklif edileceği iddia edildi. Bu sezon 38 kez Sarı- Kırmızılı formayı giyen Muslera, kalesinde 51 gol gördü.
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