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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Veda edecek derken...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Veda edecek derken...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezon sonu yolların ayrılması beklenen Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak yönetimden tecrübeli file bekçisi hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 06:51
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Veda edecek derken...

Galatasaray'da Okan Buruk'un yönetimindeki teknik heyet, Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı... Sarı-Kırmızılı kulübün, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muslera ile 1 senelik yeni anlaşma yapma kararı aldığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Veda edecek derken...

Takvim'in haberine göre 38 yaşındaki file bekçisiyle önümüzdeki günlerde son bir görüşme yapılacağı kaydediliyor. Uruguay basını, deneyimli kalecinin sezon sonunda ülkesine döneceğini iddia etmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Veda edecek derken...

Muslera'nın, Sarı-Kırmızılılar'dan gelecek son teklife ise ne yanıt vereceği merak konusu. Ayrıca bu hamleyle birlikte Sarı- Kırmızılı takımın kaptanının motivasyonunun yükseltilmesi de hedefleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Veda edecek derken...

14 yıldır Cimbom'un kalesini koruyan Muslera'nın maaşında herhangi bir indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon Euro teklif edileceği iddia edildi. Bu sezon 38 kez Sarı- Kırmızılı formayı giyen Muslera, kalesinde 51 gol gördü.

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