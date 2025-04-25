TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi! Veda edecek derken...

Galatasaray'da Okan Buruk'un yönetimindeki teknik heyet, Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı... Sarı-Kırmızılı kulübün, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muslera ile 1 senelik yeni anlaşma yapma kararı aldığı bildirildi.

Takvim'in haberine göre 38 yaşındaki file bekçisiyle önümüzdeki günlerde son bir görüşme yapılacağı kaydediliyor. Uruguay basını, deneyimli kalecinin sezon sonunda ülkesine döneceğini iddia etmişti.