Biyonik adam Osimhen

Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir transfer, benzerine rastlanmamış bir performans... Kimden mi bahsediyoruz tabii ki G.Saray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'den... Sergilediği performansla Süper Lig'de haksız rekabete sebep olan Osimhen hem rakamları hem de rakiplerini altüst ediyor. Bunun son örneğini de Eyüpspor mücadelesinde gördük. Başarılı futbolcu bu sezonki 31. golünü atarken, ayağını 2 metreyi aşkın bir hizaya kaldırarak Caner Erkin'e inanılmaz bir çalım attı. Ardından fileleri havalandıran Nijeryalı, resmen 'poster' verdi. Napoli'de şampiyonluk yaşadığı 22-23 sezonunda resmi maçlarda 31 gol atarak kariyer rekoru kıran Victor Osimhen, bitime 5 hafta kala ve Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde rekorunu egale etmiş durumda. Üstelik 31 golünün yanına 8 de asist sıkıştıran 26 yaşındaki oyuncu toplamda 39 tabela katkısı üretti. Osimhen'in performansı attığı goller ve yaptığı asistlerle sınırlı değil. Bu sezon 5. haftadaki Rizespor maçıyla birlikte Galatasaray kariyerine start veren Osimhen, bu süreçte sakatlığı nedeniyle sadece Alanya mücadelesini kaçırdı.

MANCHESTER OLMADI GÖNLÜ CHELSEA'DE

Sezon sonundaki durumu merak edilen Victor Osimhen ile ilgili İngiltere basınında her gün bir haber çıkıyor. Osimhen'in haftalık 300 bin Sterlin talep ettiği Manchester United'ın bu parayı çok bulduğu ve transferden vazgeçtiği ifade edildi. Eski futbolcu John Obi Mikel ise idolü Didier Drogba olan Osimhen'in Chelsea'de forma giymek istediğini söyledi.