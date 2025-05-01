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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten radikal karar! Futbolcular...

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten radikal karar! Futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala 5 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek ise 'tam konsantrasyon' moduyla flaş bir karara imza attı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 15:45
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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten radikal karar! Futbolcular...

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde son 5 haftaya giren lider Galatasaray, ligin son virajında hata istemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten radikal karar! Futbolcular...

Galatasaray'da hedefin bu 5 puanlık farkı kullanarak lig bitmeden şampiyonluğu ilan etmek olduğu aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten radikal karar! Futbolcular...

Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek bu süreçte oyuncuların maaşının zamanında yatırılmasına dikkat ediyor.

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