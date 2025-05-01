Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu
Trendyol Süper Lig'de kıran kırana şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez yaz transfer dönemi hedeflerinde karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin Arjantinli genç yıldız için kulübüne teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
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Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun genç yıldızı kadrosunda görmek istediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin Tarzia için kulübüne 4 milyon dolar teklif ettiği belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'ın da Diego Tarzia ile ilgilendiği ve sarı-kırmızılıların da oyuncu için teklifte bulunduğu yazıldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Diego Tarzia'ya MLS ekiplerinden de ilgi duyan kulüpler var.
Diego Tarzia, Independiente formasıyla bu sezon 19 maçta forma giydi.
Arjantinli sol kanat oyuncusu bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Orta sahanın solunda da forma giyebilen Tarzia'nın kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki senenin sonunda sona eriyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro.
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