Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun genç yıldızı kadrosunda görmek istediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin Tarzia için kulübüne 4 milyon dolar teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Galatasaray'ın da Diego Tarzia ile ilgilendiği ve sarı-kırmızılıların da oyuncu için teklifte bulunduğu yazıldı.