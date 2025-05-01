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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Trendyol Süper Lig'de kıran kırana şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez yaz transfer dönemi hedeflerinde karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin Arjantinli genç yıldız için kulübüne teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 18:09
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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Trendyol Süper Lig'de rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Yeni sezonda daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen sarı-lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Independiente'nin 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Tarzia'yı transfer listesine aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun genç yıldızı kadrosunda görmek istediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin Tarzia için kulübüne 4 milyon dolar teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Öte yandan Galatasaray'ın da Diego Tarzia ile ilgilendiği ve sarı-kırmızılıların da oyuncu için teklifte bulunduğu yazıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Diego Tarzia'ya MLS ekiplerinden de ilgi duyan kulüpler var.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Diego Tarzia, Independiente formasıyla bu sezon 19 maçta forma giydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Arjantinli sol kanat oyuncusu bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Arjantinli için teklifler sunuldu

Orta sahanın solunda da forma giyebilen Tarzia'nın kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki senenin sonunda sona eriyor.

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