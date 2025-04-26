Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

Lider Galatasaray, iç transferde oldukça hız kazandı. Torreira'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzatan, Barış Alper ve Yunus'la da yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, şimdi de Davinson Sanchez'in opsiyonunu devreye sokma kararı aldı.

2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan 9.5 milyon euroya transfer edilen Kolombiyalı stoperle 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Yönetim, iki sezondur harika bir oyun ortaya koyan 28 yaşındaki oyuncuya, 2028'e kadar devam etmek istediğini bildirdi. Sanchez'den de olumlu yanıt aldı. Senelik 3.2 milyon euro maaş alan Sanchez'in ücreti aynı kalacak ancak gelecek sezon takım kaptanları arasına girecek.