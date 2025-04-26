Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi! Sözleşmesindeki opsiyon...
Galatasaray'ın savunmadaki emniyeti olan Davinson Sanchez'in geleceği hakkında yönetim kararını verdi. Özellikle Okan Buruk'un en güvendiği isim olan Davinson için sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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GALATASARAY'IN LİDERLERİNDEN
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Davinson Sanchez, Galatasaray'da takımın sevilen ve lider oyuncularından birisi konumunda...
Takım arkadaşlarının boss 'patron' olarak seslendiği Sanchez de sarı-kırmızılı takımda ve İstanbul'da oldukça mutlu... Kolombiyalı stoperin eşi de burada yeni arkadaşlıklar kurduğu için İstanbul'dan ayrılmak istemiyor.
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