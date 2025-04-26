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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

Galatasaray'ın savunmadaki emniyeti olan Davinson Sanchez'in geleceği hakkında yönetim kararını verdi. Özellikle Okan Buruk'un en güvendiği isim olan Davinson için sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

Lider Galatasaray, iç transferde oldukça hız kazandı. Torreira'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzatan, Barış Alper ve Yunus'la da yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, şimdi de Davinson Sanchez'in opsiyonunu devreye sokma kararı aldı.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan 9.5 milyon euroya transfer edilen Kolombiyalı stoperle 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Yönetim, iki sezondur harika bir oyun ortaya koyan 28 yaşındaki oyuncuya, 2028'e kadar devam etmek istediğini bildirdi. Sanchez'den de olumlu yanıt aldı. Senelik 3.2 milyon euro maaş alan Sanchez'in ücreti aynı kalacak ancak gelecek sezon takım kaptanları arasına girecek.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

BU SEZON 5 GOL ATTI

Bu sezon Galatasaray'la Süper Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde 9 maça çıkan Davinson Sanchez 3 bin 111 dakika sahada kaldı ve 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Sanchez, Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinin başında geliyor.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

GALATASARAY'IN LİDERLERİNDEN

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Davinson Sanchez, Galatasaray'da takımın sevilen ve lider oyuncularından birisi konumunda...

Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

Takım arkadaşlarının boss 'patron' olarak seslendiği Sanchez de sarı-kırmızılı takımda ve İstanbul'da oldukça mutlu... Kolombiyalı stoperin eşi de burada yeni arkadaşlıklar kurduğu için İstanbul'dan ayrılmak istemiyor.

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