TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için devrede: Thomas Müller!
Sezon sonu Bayern Münih'e veda etmeye hazırlanan Thomas Müller'in Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edildi. Alman basını, Sarı lacivertliler'in Dzeko'nun yerine 35 yaşındaki golcüyü düşündüğünü aktarırken Cimbom'un da efsane futbolcu için devreye gireceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS transfer haberi)
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Sarı-lacivertliler'de Mourinho'nun yaşından dolayı ayrılacak Dzeko'nun yerine Müller'i gelecek yıl kadroda düşündüğü Alman basını tarafından aktarıldı.
Takvim'de yer alan haberde, Kanarya'nın yıldız golcüyü 1 yıl renklerine bağlamak istediği belirtilirken Galatasaray'ın da yeni sezon planlamasında serbest kalan Müller ile görüşeceği ifade edildi.
1.85'lik santrforun sezon sonuna kadar tamamen Bayern Münih'in başarısına odaklanacağı ve daha sonra geleceğine karar vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Müller, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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