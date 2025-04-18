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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için devrede: Thomas Müller!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için devrede: Thomas Müller!

Sezon sonu Bayern Münih'e veda etmeye hazırlanan Thomas Müller'in Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edildi. Alman basını, Sarı lacivertliler'in Dzeko'nun yerine 35 yaşındaki golcüyü düşündüğünü aktarırken Cimbom'un da efsane futbolcu için devreye gireceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için devrede: Thomas Müller!

Thomas Müller'in Bayern Münih'e veda etmesi sonrasında ne yapacağı büyük merak konusu...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için devrede: Thomas Müller!

Futbola veda ederek jübile yapmasının yanı sıra birkaç sezon daha oynamaya devam etmesi de ihtimal dahilinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için devrede: Thomas Müller!

Kariyerinde başka takım bulunmayan 35 yaşındaki efsane için Avrupa ve Amerika'dan birçok kulüp sıraya girdi. Süper Lig'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Alman golcüyü radarına aldığı öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için devrede: Thomas Müller!

Sarı-lacivertliler'de Mourinho'nun yaşından dolayı ayrılacak Dzeko'nun yerine Müller'i gelecek yıl kadroda düşündüğü Alman basını tarafından aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için devrede: Thomas Müller!

Takvim'de yer alan haberde, Kanarya'nın yıldız golcüyü 1 yıl renklerine bağlamak istediği belirtilirken Galatasaray'ın da yeni sezon planlamasında serbest kalan Müller ile görüşeceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için devrede: Thomas Müller!

1.85'lik santrforun sezon sonuna kadar tamamen Bayern Münih'in başarısına odaklanacağı ve daha sonra geleceğine karar vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Müller, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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