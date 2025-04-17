Galatasaray'da Sipay Bodrum FK hazırlıkları tamam!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile taraftarlarına duyurdu.
Cimbom, 18 Nisan Cuma günü 20:00'da kendi sahasında Jose Morais'in takımı ile karşılaşacak.
İŞTE O PAYLAŞIM
📸 Galatasarayımız, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında S. Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 💪 #GSvBDR pic.twitter.com/JvrJPlVJ1c— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 17, 2025