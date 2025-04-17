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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Sipay Bodrum FK hazırlıkları tamam!

Galatasaray'da Sipay Bodrum FK hazırlıkları tamam!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 18:59 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 19:00
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Galatasaray'da Sipay Bodrum FK hazırlıkları tamam!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile taraftarlarına duyurdu.

Cimbom, 18 Nisan Cuma günü 20:00'da kendi sahasında Jose Morais'in takımı ile karşılaşacak.

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