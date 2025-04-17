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Haberler Voleybol Galatasaray Daikin 0-3 Eczacıbaşı Dynavit | MAÇ SONUCU-ÖZET (Sultanlar Ligi)

Galatasaray Daikin 0-3 Eczacıbaşı Dynavit | MAÇ SONUCU-ÖZET (Sultanlar Ligi)

Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit konuk olduğu Galatasaray Daikin’e karşı maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak 2’nci maç için avantaj sağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 19:07
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Galatasaray Daikin 0-3 Eczacıbaşı Dynavit | MAÇ SONUCU-ÖZET (Sultanlar Ligi)

Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit konuk olduğu Galatasaray Daikin'e karşı maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak 2'nci maç için avantaj sağladı.

Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 14-25, 2'nci seti de 12-25'lik skorlarla zorlanmadan önde tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü sette etkili oyununu sürdüren ve seti 25-14 önde bitiren konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı bu sonuçla 1-0 öne geçtiği seride 2'nci maçı da kazanırsa Sultanlar Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayacak.

SETLER: 14-25, 12-25, 14-25

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