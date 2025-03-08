Beşiktaş 0-3 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Maç, Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynandı ve setler sırasıyla 18-25, 20-25 ve 15-25 tamamlandı.

Galatasaray Daikin, maçı domine ederek hızlı bir başlangıç yaptı ve tüm setlerde üstünlüğünü korudu. Bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip, üst üste 5. galibiyetini alarak 18. zaferine ulaşmış oldu. Beşiktaş ise üst üste 3. mağlubiyetini alarak toplamda 16. yenilgisini yaşadı.

Setler:

1.Set: Beşiktaş 18 - 25 Galatasaray Daikin

2.Set: Beşiktaş 20 - 25 Galatasaray Daikin

3.Set: Beşiktaş 15 - 25 Galatasaray Daikin