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Icardi ayrılıyor
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan G.Saray taraftarının sevgilisi Mauro İcardi için önemli bir iddia geldi. 32 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon G.Saray'dan ayrılabileceği ifade edildi. İtalyan basınından interlive.it'te yer alan haberde İcardi'nin çocuklarının velayetinin netleşmesine göre hareket edeceği belirtildi. G.Saray'da 1 yıllık sözleşmesi kalan İcardi'ye Arjantin Ligi'nden teklifler geldiği ve oyuncunun da ülkesine dönebileceği belirtildi.
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