  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Medicana 3-1 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana 3-1 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUUCU ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi playoff 1-4 turu ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, evinde Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 15:37 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 15:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Medicana 3-1 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1'e getirdi.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son karşılaşması, 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

ABBONDANZA, İLK MAÇINDA GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe Medicana, yeni başantrenörü Marcello Abbondanza yönetiminde bu sezon çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Marco Fenoglio ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı, 2013-2017 yıllarında da sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı.

F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi!
DİĞER
Sabancı'nın sevgilisiyle katıldığı gecede ilginç olay! Eski damat yeni eşiyle geldi
CHP'nin "Sözcü"sü sabotaj peşinde! "13 istek" iddiası yalan çıktı
ManU'da taraftarlar Altay için ayaklandı!
F.Bahçe ve G.Saray Fırtına'nın yıldızı için karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi! 16:00
Leganes-Barcelona maçı ne zaman? Leganes-Barcelona maçı ne zaman? 15:54
van Drongelen için dikkat çeken paylaşım! van Drongelen için dikkat çeken paylaşım! 15:40
F.Bahçe derbide kazandı! Seri eşitlendi F.Bahçe derbide kazandı! Seri eşitlendi 15:37
F.Bahçe Beko ve A. Efes'in maç programı açıklandı! F.Bahçe Beko ve A. Efes'in maç programı açıklandı! 15:33
ManU'da taraftarlar Altay için ayaklandı! ManU'da taraftarlar Altay için ayaklandı! 15:31
Daha Eski
U19 derbisinde kazanan Trabzonspor! U19 derbisinde kazanan Trabzonspor! 15:07
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı detayları Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçı detayları 14:59
Celta Vigo-Espanyol maçı ne zaman? Celta Vigo-Espanyol maçı ne zaman? 14:53
Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 14:28
Getafe - Las Palmas maçı ne zaman? Getafe - Las Palmas maçı ne zaman? 13:30
Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman? Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman? 13:24