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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alisson defteri açılmadan kapandı! Dudak uçuklatan talep…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alisson defteri açılmadan kapandı! Dudak uçuklatan talep…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'in menajeriyle yaptığı görüşmede şaşırtıcı bir taleple karşılaştı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 10:23
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alisson defteri açılmadan kapandı! Dudak uçuklatan talep…

Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, dünyaca ünlü bir ismi gündemine almıştı: Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alisson defteri açılmadan kapandı! Dudak uçuklatan talep…

Ancak transfer süreci beklenmedik bir şekilde sona erdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alisson defteri açılmadan kapandı! Dudak uçuklatan talep…

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray yönetimi Alisson'un menajeriyle temas kurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alisson defteri açılmadan kapandı! Dudak uçuklatan talep…

Görüşmede Alisson'un temsilcisi, oyuncuya Suudi Arabistan'dan yıllık 30 milyon euro teklif geldiğini belirtti ve Galatasaray'dan 25 milyon euro talep etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alisson defteri açılmadan kapandı! Dudak uçuklatan talep…

Bu astronomik rakam karşısında şaşkınlık yaşayan sarı-kırmızılılar, transfer defterini henüz açılmadan kapatmak zorunda kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alisson defteri açılmadan kapandı! Dudak uçuklatan talep…

Benzer şekilde, adı geçen diğer bir kaleci olan Ederson da yüksek maliyeti nedeniyle listeden çıkarıldı.

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