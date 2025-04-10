GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Alisson defteri açılmadan kapandı! Dudak uçuklatan talep…
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'in menajeriyle yaptığı görüşmede şaşırtıcı bir taleple karşılaştı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
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Görüşmede Alisson'un temsilcisi, oyuncuya Suudi Arabistan'dan yıllık 30 milyon euro teklif geldiğini belirtti ve Galatasaray'dan 25 milyon euro talep etti.
Bu astronomik rakam karşısında şaşkınlık yaşayan sarı-kırmızılılar, transfer defterini henüz açılmadan kapatmak zorunda kaldı.
Benzer şekilde, adı geçen diğer bir kaleci olan Ederson da yüksek maliyeti nedeniyle listeden çıkarıldı.
Yönetim, daha makul bütçelerle yabancı kaleci arayışına devam ederken yerli alternatiflerde ise Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır ismi ön plana çıkıyor.
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