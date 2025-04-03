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Haberler Galatasaray ‘Önemli değil abartmayacağım’

‘Önemli değil abartmayacağım’

Okan Buruk: Arkadan eliyle burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Güzel, şık bir şey değil. Maçtan önce de sonra da elimizi sıkmamız gerekiyordu. Çok önemli değil, çok abartmayacağım.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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‘Önemli değil abartmayacağım’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda Jose Mourinho ile arasında yaşananları anlatırken "Önemli değil, abartmayacağım" dedi. Buruk, "Benim aramda bir şey olmadı. Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu, ben devam ederken arkadan eliyle burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Güzel, şık bir şey değil. Hep oyunun içinde kalmak istiyoruz. Çok da bu konuda abartmayacağım. Maçtan önce de sonra da elimizi sıkmamız gerekiyordu. Onu yaşayamadık. Çok önemli değil, çok abartmayacağım." dedi.

'ELİMİZİ SIKMALIYDIK'

Okan Buruk sözlerine şöyle devam etti: "Bugün güzel bir maç oldu. İlk maçı eleştirmiştik bugün iki takım da pozisyon buldu. Saha içindeki performanslar, yedek kulübeleri, bu tür gitgeller olabiliyor. İki takımın hocasının birbirinin elini sıkması gerektiğini düşünüyorum. Maçtan sonra da aynı şekilde. Bunlar olmadı. Çok fazla konuşmayacağız. Fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum ama bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim." "Galatasaray özelinde de vurulacak tek kişi benim. Ben de bunlara alıştım! Başarılı olmak istiyoruz. Dışarıyı çok dinlemeden işimi doğru yapmak zorundayım. Eleştirilere saygı duyuyorum. Daha önce de umurumda olmuyor demiştim ama yanlış anlaşıldı. Bunları doğru bir şekilde analiz ediyorum."

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