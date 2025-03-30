Rafa resitali

Bu sezon derbilerde gösterdiği performansla dikkat çeken Beşiktaş, evinde konuk ettiği G.Saray'ı Rafa Silva'nın üstün performansıyla 2-1 devirmeyi başardı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sürpriz bir kararla İmmobile'nin yerine forvette sahaya sürdüğü Portekizli futbolcu 23. dakikada inanılmaz bir gol attı. Topu 68 metre süren Rafa Silva, Türkiye'nin en iyi savunma oyuncusu olarak gösterilen Davinson Sanchez'e inanılmaz bir çalım atarak ekarte etti. Ardından da kaleci Fernando Muslera'yı koruduğu köşeden avladı.

BEŞİKTAŞ 8 MAÇI DA KAYBETMEDİ

Bu golle öne geçen siyah-beyazlılar ardından topu kalesinde görse de Rafa Silva karşılaşma boyunca Sanchez'i çok yordu. Attığı koşular ve hücumdaki rolü ile sahanın en iyilerinden birisi olan yıldız oyuncu, yeni görevini fazlasıyla yerine getirdi. Bu sezon ligdeki sekizinci golünü kaydeden Silva'nın dört de asisti bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın ligde gol attığı 8 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi ve 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve sadece iki kez berabere kaldı. Başarılı futbolcu son dakikada yerini Salih'e bırakarak alkışlarla oyundan çıktı.

TARİH BİR KERE YAZILDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, galibiyetin ardından kendisine ait X hesabından bir açıklamada bulundu: "Bugün kendi sahamızda büyük taraftarımız önünde G.Saray'ı mağlup ederek camiamıza bayram coşkusunu yaşatan takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır! Beşiktaş camiasına iyi bayramlar diliyorum."

SVENSSON DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan uzak kalan Svensson, G.Saray derbisiyle birlikte formasına kavuştu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ilk 11'de şans verdiği vatandaşı derbide iyi bir performans sergiledi.

PAULİSTA'DAN GÖNDERME

Beşiktaş'ın yıldızı Paulista, Yunus Akgün'ün, "Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Bu kadar sevinmeleri normal" açıklamasına, "Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş. Namağlup tek şampiyon da Beşiktaş" diye yanıt verdi.

RAKİPLER KIZARDI!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada da rakipleri kırmızı kart gördü. G.Antep mücadeleyi 10 kişi tamamlarken, Konyaspor ise 9 kişiyle mücadeleyi bitirmişti. G.Saray'da da dün Frankowski atıldı.

3 PUAN GEDSON'DAN

Bu sezon G.Saray'ı deviren ilk takım olan Beşiktaş'ta Portekizli isimler harikalar yarattı. Rafa Silva'nın açtığı perdeyi Gedson kapatırken Portekizli yıldız eski takımı G.Saray'a karşı Beşiktaş'taki ilk golünü attı. Bu sezon ligdeki dördüncü golünü atan Gedson, maç bitiminde şu ifadeleri kullandı: "Mutluyum performansımdan dolayı ama en önemlisi takımın performansı. Böyle çalışarak daha iyisini yapmak zorundayız. Kazanmak çok iyi. Çok iyi oynadık bugün. Taktikle ilgili değildi sadece takım ruhu ve savaşmakla ilgiliydi. Galibiyet istiyorduk ve aldık. Taraftarımıza armağan olsun. Büyük takım olduğumuzu, Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz."

NAMAĞLUP TEK ŞAMPIYON

Dünkü galibiyetin ardından Beşiktaş'tan ezeli rakibine gönderme geldi. 1991-92 sezonunda namağlup şampiyon olan siyah- beyazlılar, G.Saray yenilmezliğine son verdi. Bunun ardından statta "Namağlup tek şampiyon" pankartı açıldı ve sahaya da ışıklarla bu yazı yansıtıldı.

SEMİH ATILDI

İsmi İngiliz takımlarıyla birlikte anılan Semih Kılıçsoy, dünkü karşılaşmada 65. dakikada Muçi'nin yerine oyuna dahil oldu. Bir önemli pozisyonda golle buluşamayan Semih, uzatmalarda ise doğrudan kırmızı kart gördü. Uzatmalarda Davinson Sanchez'e arkadan tabanıyla müdahalede bulunan Semih, doğrudan kırmızı kart görerek ihraç edildi. Genç oyuncunun sert hareketini hakem Yasin Kol göremezken, VAR uyarısı sonrasında kart kırmızıya döndü.

DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Siyah beyazlı takımın yıldızı Rashica, derbide daha fazla gol imkanı bulduklarını söyleyip, "Rakibimize sadece golü buldukları anda bir şut verdik. Daha fazla da atabilirdik. Maçı domine ettik" dedi.