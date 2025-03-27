TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Barış-Semih için derbiyi takip edecek!

Süper Lig'de milli arası tüm gözler cumartesi günü oynanacak olan dev derbiye çevrilmiş durumda. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, üçüncülük hedefi için mücadele eden Beşiktaş'a konuk olacak.

HERKES MERAKLA BEKLİYOR Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği mücadelenin farklı bir anlamı daha olacak. Alınan bilgilere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan bir yetkili Tüpraş Stadı'ndaki yerini alacak. İngiliz kulübünün yaklaşık 1 yıldır yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u derbide mercek altına alacağı öğrenildi.