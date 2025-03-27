TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Barış-Semih için derbiyi takip edecek!
Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u Beşiktaş- Galatasaray derbisinde İngilizler canlı olarak seyredecek. Uzun süredir 2 oyuncuyu izleyen scout ekipleri bu maçtan sonra transfer için net kararını verecek. BJK-GS SPOR HABERLERİ
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DAHA ÖNCE DE ISMI ANILMIŞTI
Barış Alper'ın ismi daha önce West Ham ile beraber Nottingham Forest'le de ciddi şekilde anılmıştı.
Semih Kılıçsoy ise bir dönem Aston Villa'nın transfer gündemine girmişti. İki yıldızın dev derbide sergileyeceği futbol, takımları adına büyük önem taşıyor.
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