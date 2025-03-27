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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Barış-Semih için derbiyi takip edecek!

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Barış-Semih için derbiyi takip edecek!

Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u Beşiktaş- Galatasaray derbisinde İngilizler canlı olarak seyredecek. Uzun süredir 2 oyuncuyu izleyen scout ekipleri bu maçtan sonra transfer için net kararını verecek. BJK-GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Barış-Semih için derbiyi takip edecek!

Süper Lig'de milli arası tüm gözler cumartesi günü oynanacak olan dev derbiye çevrilmiş durumda. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, üçüncülük hedefi için mücadele eden Beşiktaş'a konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Barış-Semih için derbiyi takip edecek!

HERKES MERAKLA BEKLİYOR

Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği mücadelenin farklı bir anlamı daha olacak. Alınan bilgilere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan bir yetkili Tüpraş Stadı'ndaki yerini alacak. İngiliz kulübünün yaklaşık 1 yıldır yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u derbide mercek altına alacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: İngiliz ekibi Barış-Semih için derbiyi takip edecek!

Takvim'de yer alan habere göre West Ham kulübünün izleme komitesinden bir yetkilinin maç günü İstanbul'da olacağı ve Barış Alper ile Semih Kılıçsoy'un performansını teknik ekibe raporlayacağı belirlendi.

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