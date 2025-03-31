  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem tepkisi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem tepkisi!

Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamalarda hakem atamasına tepki gösterdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 18:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem tepkisi!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacakları çeyrek final maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe derbisinin hakem atamasını ve Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını hedef aldı. İşte o ifadeler...

"FAVORİ GALATASARAY"

"Fenerbahçe derbisinin favorisi Galatasaray'dır. Oyuncularımız hırslı. Bu maçın önemini biliyorlar. Her iki kupa için terimizi son saniyeye kadar akıtacağız. Çarşamba günkü derbiden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz."

"ALGI OPERASYONU YAPILIYORDU"

"Galatasaray güçlü bir takım. İyi bir hocası ve iyi bir kadrosu var. Deplasmana gelecek taraftarımızın da desteğiyle kupayı da kazanan taraf olmak istiyoruz. 1 ay önceki RAMS Park'taki derbi öncesini hatırlayın. O maç öncesinde tüm Türkiye'de algı operasyonu yapılıyordu. Yabancı hakem için özellikle rakibimizin Asbaşkanı Acun Ilıcalı çağrılar yapıyordu sürekli. Bugün baktığımmızda o maçla bu maç 2 alakasız maçmış gibi hava yaratılıyor."

"EN ÇOK PUAN KAYBETTİĞİMİZ HAKEM"

"Rakip takımın Galatasaraylı algısı yaptığı biri Cihan Aydın. Bir kız çocuğu üzerinden bu algı yapıldı. Galatasaray'ın 3 maçını yönetmiş, Hatay ve Kasımpaşa'da 2 kere berabere kaldığımız bir hakem. En çok puan kaybettiğimiz hakem. Bu bir tesadüf mü yoksa seçilirken bunlar bir etken oldu mu, kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

"HERHANGİ BİR ÇAĞRI OLMADI"

"O gün Galatasaray'ın bir iç saha avantajı vardı. Oluşturacakları baskıyla, atmosferle ortadan kaldırmaya yönelikti. Aynı atmosferin orada yaratılmaması için herhangi bir çağrı olmadı. Ben duymadım."

"YABANCI HAKEM ÇAĞRILARINI YAPANLAR..."

"O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük. Biz biliyorduk. Çok net ortaya çıktı."

"SORU İŞARETLERİMİZ VAR"

"Hakemin sahadaki performansını doğru yansıtabilmesi için baskının, hakem üzerine yönelik söylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cihan Aydın genç bir hakem, baskıları kaldırabileceği konusunda soru işaretlerimiz var."

F.Bahçe'ye tarihi fırsat!
Derbideki tepkisi olay olmuştu! Buruk'tan Abdülkerim'e yanıt geldi
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın tepkisi olay yarattı! "Bazı yöneticiler..."
Hasan İmamoğlu'ndan İncil'den alıntı beddua! Yunan basınında Ekrem İmamoğlu analizi: Greek City Times "Rum" dedi Protothema "Pontus"
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
F.Bahçe'de olay hamle! G.Saray'ın puan kaybı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor’da Kupa mesaisi başladı Trabzonspor’da Kupa mesaisi başladı 16:37
Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar! Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar! 16:37
Norveç Ligi'nde şaşırtan olay! Norveç Ligi'nde şaşırtan olay! 16:27
Derbideki tepkisi olay olmuştu! Buruk'tan Abdülkerim'e yanıt geldi Derbideki tepkisi olay olmuştu! Buruk'tan Abdülkerim'e yanıt geldi 16:08
Kocaelispor'dan taraftarlarına önemli uyarı Kocaelispor'dan taraftarlarına önemli uyarı 15:46
Özbek futbolcu G.Saray'a mı gelecek? Transferde resmi açıklama! Özbek futbolcu G.Saray'a mı gelecek? Transferde resmi açıklama! 15:46
Daha Eski
Derbi öncesi dikkat çeken detay! Derbi öncesi dikkat çeken detay! 15:00
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 14:31
PSG Ligue 1'de şampiyonluğa bir adım uzakta PSG Ligue 1'de şampiyonluğa bir adım uzakta 14:11
NBA'de ortalık karıştı! NBA'de ortalık karıştı! 14:08
Dostluk Kupası'nda milliler ilk maçında galip! Dostluk Kupası'nda milliler ilk maçında galip! 14:04
Trabzonspor'dan Volkan Konak için taziye mesajı Trabzonspor'dan Volkan Konak için taziye mesajı 14:00