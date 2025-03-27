GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü kaleci transferinde!

Kaleci transferinde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı halinde hemen hamle yapmayı planlıyor. Sarı- kırmızılılar, yerli ve yabancı kaleciler arasından detaylı bir hazırlık yapıyor. Listesini hazırlayan Cimbom'da İnaki Pena ile Berke Özer isimleri öne çıktı. Barcelona ile sözleşme görüşmeleri devam eden Pena için Aslan'ın devreye girmesi bekleniyor. İspanya basınında 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.