GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü kaleci transferinde!
Fernando Muslera sonrası dönem için kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da Inaki Pena ve Berke Özer öne çıkıyor. İşte transfer sürecine dair son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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CLUB BRUGGE'E RET
PENA, 2022'DE OYNADI
BÜYÜK MAÇLARDA PARLADI
Berke Özer, bu sezon Eyüpspor'da başarılı bir görüntü çizdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda kurtarışlarıyla dikkat çeken 24 yaşındaki kaleci, milli takım için de önemli bir alternatif
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