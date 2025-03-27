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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü kaleci transferinde!

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü kaleci transferinde!

Fernando Muslera sonrası dönem için kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da Inaki Pena ve Berke Özer öne çıkıyor. İşte transfer sürecine dair son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü kaleci transferinde!

Kaleci transferinde sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı halinde hemen hamle yapmayı planlıyor. Sarı- kırmızılılar, yerli ve yabancı kaleciler arasından detaylı bir hazırlık yapıyor. Listesini hazırlayan Cimbom'da İnaki Pena ile Berke Özer isimleri öne çıktı. Barcelona ile sözleşme görüşmeleri devam eden Pena için Aslan'ın devreye girmesi bekleniyor. İspanya basınında 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü kaleci transferinde!

CLUB BRUGGE'E RET

Yerli kaleci konusunda ise ara transfer döneminden bu yana Berke Özer'in ismi gündem yer alıyor. Eyüpspor'la bu sezon başarılı bir dönemden geçen Berke Özer'i Belçika'dan Club Brugge kulübü de istiyor. Ancak 24 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılı takımı önceliğine aldığı ifade edildi. Bu sezon 26 maça çıkan milli kaleci, Galatasaray'a gelmeye yakın duruyor. Sarı-kırmızılı kulübün kısa sürede kaleci transferini çözerek yeni sezonda herhangi bir belirsizliğe izin vermeyeceği dile getirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un gözü kaleci transferinde!

PENA, 2022'DE OYNADI

Inaki Pena, 2021-2022 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Domenec Torrent'in isteğiyle Barcelona'dan ara transfer döneminde kiralanan Pena, 8 resmi maça çıkmıştı. Özellikle Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona maçlarında etkili bir görüntü çizen 1999 doğumlu kaleci taraftarlardan tam not almıştı.


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