Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Tüpraş Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Galatasaray'da gözler kupadaki Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte yaptığı transferlerle dünya çapında gündem olan Galatasaray, önümüzdeki yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek.