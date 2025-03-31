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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son yıllarda yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Son olarak sezon başında Victor Osimhen'i takıma kazandırarak gündem olan sarı-kırmızılılar, bir başka dünya yıldızını daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 14:31
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MERT KILIÇ
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Tüpraş Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Galatasaray'da gözler kupadaki Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak dev maçı kazanarak adını yarı finale yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte yaptığı transferlerle dünya çapında gündem olan Galatasaray, önümüzdeki yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak isteyen ve Nijeryalı yıldızdan yanıt bekleyen sarı-kırmızılılar, başka bir dünya yıldızı için de girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Galatasaray, bonservisi Milan'da bulunan ve Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile temaslara başladığı öne sürülmüştü.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

MENDES TRANSFERİ AÇIKLADI

El Gol Digital, Mendes'in Joao Felix'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da oynayabileceğini söylediğini açıkladı.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

Kariyerinden Atletico Madrid ve Barcelona formalarını da terleten Joao Felix, sezon başında 52 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı

25 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde eski takımı Chelsea'ye kiralandı.

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