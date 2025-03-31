Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Dünyaca ünlü menajer açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son yıllarda yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Son olarak sezon başında Victor Osimhen'i takıma kazandırarak gündem olan sarı-kırmızılılar, bir başka dünya yıldızını daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak isteyen ve Nijeryalı yıldızdan yanıt bekleyen sarı-kırmızılılar, başka bir dünya yıldızı için de girişimlerini sürdürüyor.
Galatasaray, bonservisi Milan'da bulunan ve Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile temaslara başladığı öne sürülmüştü.
MENDES TRANSFERİ AÇIKLADI
El Gol Digital, Mendes'in Joao Felix'in önümüzdeki sezon Galatasaray'da oynayabileceğini söylediğini açıkladı.
Kariyerinden Atletico Madrid ve Barcelona formalarını da terleten Joao Felix, sezon başında 52 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer olmuştu.
25 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde eski takımı Chelsea'ye kiralandı.
Bu sezon 31 maçta forma giyen Joao Felix, 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Milan ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam eden Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro.
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