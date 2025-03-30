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Haberler Süper Lig Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray'ın puan kaybının ardından ligde şampiyonluk oranları değişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 23:25
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Şampiyonluk yarışında oranlar değişti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray'ın puan kaybının ardından ligde şampiyonluk oranları değişti.

Cuma günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 65'e yükseltti. Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u mağlup etmesi halinde Galatasaray ile maç sayısını eşitleyecek ve puan farkını 3'e düşürecek. (Galatasaray ligde gelecek haftayı BAY geçecek.)

Cumartesi günü Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Süper Lig'de alınan bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1.23 oran verildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise 3.55 olarak belirlendi.

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