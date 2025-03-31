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Haberler Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de üstün! Son 5 derbinin...

Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de üstün! Son 5 derbinin...

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı son 5 derbide 3 galibiyet elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 10:42
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Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de üstün! Son 5 derbinin...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı galibiyetlerde üstünlüğü var. İki takım arasında Ülker Stadyumu'nda yapılan son 5 maçta Aslan 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 mücadele de berabere tamamlandı. Cimbom, söz konusu maçların 3'ünde de kalesini gole kapadı.

Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 3 derbide de yenilmedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 5 derbi ve sonuçları şu şekilde:

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

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