Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?
Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek hakemi belirledi. İşte o isim… (BJK, GS spor haberleri)
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Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yabancı hakem talebine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yerli hakemde karar kıldı.
YABANCI HAKEM TARTIŞMASI SONA ERDİ
TFF yönetimi, Beşiktaş cephesinin ısrarlarına rağmen hakem konusunda yerli isme yöneldi.
Yapılan toplantılarda yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünse de Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem kararına karşı çıktı.
Hacıosmanoğlu'nun, "Eğer bu kez de yabancı hakem atanırsa, bu taleplerin önünü alamayız" şeklinde bir görüş belirttiği öğrenildi.
DERBİDE YERLİ HAKEM
TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapılan değerlendirmeler sonucunda derbide Türk hakemlerin görev yapmasını kararlaştırdı.
MHK'nin herhangi bir talimat almadan hakem atamalarını yapacaklarını ve açıklamanın perşembe günü duyurulacağını belirttiği aktarıldı.
FAVORİ İSİM MEHMET TÜRKMEN
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalması en muhtemel isim olarak Mehmet Türkmen öne çıkıyor.
32 yaşındaki hakem, daha önce Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği derbiyi yönetmişti.
Eğer bir değişiklik olursa ikinci seçenek olarak Cihan Aydın'ın adı geçiyor.
Alternatifler arasında ise Atilla Karaoğlan daha düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
MELER'İN DURUMU
İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanan Halil Umut Meler'in derbide görev alması beklenmiyor.
MHK, Meler'in sağlık kontrollerini tamamladığını ve tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Ancak Meler'in Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası maçında görev alabileceği konuşuluyor.
YABANCI HAKEM SEÇENEĞİ DE MASADAYDI
TFF ve MHK, olası bir yabancı hakem ihtimali için de hazırlık yapmış ve listenin başına Bosnalı hakem İrfan Peljto'yu koymuştu.
UEFA'nın en güvendiği hakemlerden biri olarak gösterilen Peljto, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde önemli maçlar yönetti.
Ancak yerli hakem kararı alınmasıyla bu ihtimal ortadan kalktı.
Bütün bu gelişmeler ışığında Beşiktaş-Galatasaray derbisinin büyük olasılıkla Mehmet Türkmen yönetiminde oynanması bekleniyor.
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