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Haberler Galatasaray Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek hakemi belirledi. İşte o isim… (BJK, GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 11:24
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Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Lider Galatasaray, zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Derbi öncesinde en çok konuşulan konuların başında ise hakem seçimi geliyor.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yabancı hakem talebine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yerli hakemde karar kıldı.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

YABANCI HAKEM TARTIŞMASI SONA ERDİ

TFF yönetimi, Beşiktaş cephesinin ısrarlarına rağmen hakem konusunda yerli isme yöneldi.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Yapılan toplantılarda yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünse de Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem kararına karşı çıktı.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Hacıosmanoğlu'nun, "Eğer bu kez de yabancı hakem atanırsa, bu taleplerin önünü alamayız" şeklinde bir görüş belirttiği öğrenildi.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

DERBİDE YERLİ HAKEM

TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapılan değerlendirmeler sonucunda derbide Türk hakemlerin görev yapmasını kararlaştırdı.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

MHK'nin herhangi bir talimat almadan hakem atamalarını yapacaklarını ve açıklamanın perşembe günü duyurulacağını belirttiği aktarıldı.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

FAVORİ İSİM MEHMET TÜRKMEN

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalması en muhtemel isim olarak Mehmet Türkmen öne çıkıyor.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

32 yaşındaki hakem, daha önce Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği derbiyi yönetmişti.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Eğer bir değişiklik olursa ikinci seçenek olarak Cihan Aydın'ın adı geçiyor.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Alternatifler arasında ise Atilla Karaoğlan daha düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

MELER'İN DURUMU

İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanan Halil Umut Meler'in derbide görev alması beklenmiyor.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

MHK, Meler'in sağlık kontrollerini tamamladığını ve tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Ancak Meler'in Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası maçında görev alabileceği konuşuluyor.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

YABANCI HAKEM SEÇENEĞİ DE MASADAYDI

TFF ve MHK, olası bir yabancı hakem ihtimali için de hazırlık yapmış ve listenin başına Bosnalı hakem İrfan Peljto'yu koymuştu.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

UEFA'nın en güvendiği hakemlerden biri olarak gösterilen Peljto, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde önemli maçlar yönetti.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Ancak yerli hakem kararı alınmasıyla bu ihtimal ortadan kalktı.

Dev derbide hakem kararı verildi! Yabancı mı, yerli mi?

Bütün bu gelişmeler ışığında Beşiktaş-Galatasaray derbisinin büyük olasılıkla Mehmet Türkmen yönetiminde oynanması bekleniyor.

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