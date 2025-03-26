Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcuların birikmiş iki aylık maaşlarını ödeme kararı aldı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
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DURSUN ÖZBEK'TEN SOYUNMA ODASINDA SÜRPRİZ
Ayrıca Galatasaray'ın derbiden galibiyetle ayrılması durumunda Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasında bizzat prim açıklayacağı konuşuluyor.
MORAL DESTEĞİ ARTIYOR
Şampiyonluk yolunda motivasyonu yüksek tutmak isteyen yönetim, derbi öncesinde sık sık tesislere giderek futbolculara destek veriyor.
Galatasaray, Beşiktaş karşısında kritik mücadeleye tam kadro ve yüksek moralle çıkmayı hedefliyor.
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