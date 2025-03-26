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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek

Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcuların birikmiş iki aylık maaşlarını ödeme kararı aldı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 10:13
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Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesi önemli bir adım atıyor.

Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek

Sarı-kırmızılı ekipte futbolcuların birikmiş maaşlarının ödenmesi için harekete geçildi.

Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek

İKİ AYLIK ÖDEME YAPILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi, futbolcuların iki aylık alacaklarını karşılamak için toplam 16 milyon Euro ödeme yapacak.

Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek

DURSUN ÖZBEK'TEN SOYUNMA ODASINDA SÜRPRİZ

Ayrıca Galatasaray'ın derbiden galibiyetle ayrılması durumunda Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasında bizzat prim açıklayacağı konuşuluyor.

Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek

MORAL DESTEĞİ ARTIYOR

Şampiyonluk yolunda motivasyonu yüksek tutmak isteyen yönetim, derbi öncesinde sık sık tesislere giderek futbolculara destek veriyor.

Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek

Galatasaray, Beşiktaş karşısında kritik mücadeleye tam kadro ve yüksek moralle çıkmayı hedefliyor.

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