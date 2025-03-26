Galatasaray'dan derbi öncesi flaş hamle! 16 milyon Euro ödenecek

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisi öncesi önemli bir adım atıyor.

İKİ AYLIK ÖDEME YAPILACAK Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi, futbolcuların iki aylık alacaklarını karşılamak için toplam 16 milyon Euro ödeme yapacak.