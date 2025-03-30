Bunu bekliyorduk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem yönetimine büyük bir tepki gösterdi. "Derbiye çok iyi başlamadık, istediğimiz gibi başlamadık" diyen başarılı teknik adam, "Rakibimizin de net fırsatları yoktu. İlk gol, çok basit. Yaklaşık 60-65 metre top sürdü, savunma pozisyonumuzu çok yanlış yaptık. Çok basit bir gol yedik" ifadelerini kullandı. Frankowski'ye VAR'dan gösterilen kırmızı kartın ağır olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Tartışılacak bir pozisyon. Hakem Yasin Kol'un kararı doğru muydu? VAR karışabilir miydi? Ancak bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Sanchez'in penaltı pozisyonu kafama takıldı!" diye göndermede bulundu. Şampiyonluk mesajı da veren tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: Beşiktaş için 3.'lük yarışında kritik bir maçtı, belki de sezonu kurtaran bir maç. Galatasaray'ı yenmek büyük bir motivasyon, bu motivasyonla oynadılar. Her şeye rağmen şampiyon olacağız. İnşallah sezon adil bir şekilde biter.

EN BÜYÜK KULÜBÜ YENDİLER

Galatasaray'da Yunus Akgün, derbiyi kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtirken, Beşiktaş'a göndermede bulundu. Akgün, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Her maçı kazanıp şampiyon olacağız. Beşiktaş'ı tebrik ederim. İlk defa yenildik. 25 puan fark oldu galiba. Türkiye'nin en büyük kulübünü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal. Taraftarımız merak etmesin mayıslar bizimdir" ifadelerini kullandı.

3 FUTBOLCU SİFTAH YAPTI

Okan Buruk, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'i ile Beşiktaş derbisine başladı. Galatasaray'da 3 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Frankowski, Eren Elmalı ve Morata, mücadeleye 11'de başladı ve ilk kez siyah-beyazlılara karşı forma giydi.

İKİ YENİLGİ İKİSİ DE BEŞİKTAŞ'A

Galatasaray, bu sezon şu ana kadar Türkiye'de ikinci kez mağlup oldu. Sarı- kırmızılılar, bu iki yenilgiyi de ezeli rakibi Beşiktaş'tan aldı. Cimbom, sezon başında 3 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa'da rakibine 5-0 yenilirken, dün de ligde Dolmabahçe'de 2-1 kaybetti.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, dolu tribünler önünde oynandı. Dolmabahçe'de tam bir karnaval yaşandı. Lider Galatasaray'a gönül veren taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılılar, kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına büyük bir destek verdi. Galatasaraylılar yaptıkları tezahüratlarla destek verirken, mağlubiyet üzerine büyük bir üzüntü yaşadı.

BASINDAN 280 TAKİP

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile lider Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'deki bu önemli derbiye basın mensupları da yoğun bir ilgi gösterdi. Derbiyi takip etmek için muhabir, yazar, kameraman ve foto muhabiri olarak 7'si yabancı toplam 280 basın mensubu akredite yaptırdı.