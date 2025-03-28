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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı. Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar transfer çalışmalarını yürütürken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Yeni sezonda 6 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 09:23
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler hafta sonu oynanacak derbiye çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Bir yandan şampiyonluğa konsantre olan sarı kırmızılılar diğer yandan da gelecek sezon için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan G.Saray'da yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Sarı-kırmızılılarda 6 futbolcunun gelecek sezon planlamasında olmadığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

MUSLERA VEDAYA HAZIRLANIYOR
Fernando Muslera'nın sezon sonunda vereceği karar merak konusu olmaya devam ediyor. Uruguaylı file bekçisinin emekli olması durumunda kaleci transferine öncelik verilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Nando'nun Nacional'e dönerek kariyerini burada noktalama gibi bir düşüncesi olduğu da ülke basınında yer almıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

MERTENS'TEN AYRILIK KARARI

Galatasaray'da geldiği günden bu yana büyük katkı sağlayan Dries Mertens'in sezon sonunda veda etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

CUESTA'YA GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Mertens'in yanı sıra takıma uyum sağlayamayan Cuesta'ya da sezon sonuna kadar şans verilecek ancak olası bir teklif hemen değerlendirilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden

Ayrıca Jelert, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir'in de bileti kesildi.

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