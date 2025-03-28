TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da yaprak dökümü! 6 ayrılık birden
Üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, gelecek sezon için kolları sıvadı. Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar transfer çalışmalarını yürütürken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Yeni sezonda 6 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılarda 6 futbolcunun gelecek sezon planlamasında olmadığı ortaya çıktı.
MUSLERA VEDAYA HAZIRLANIYOR
Fernando Muslera'nın sezon sonunda vereceği karar merak konusu olmaya devam ediyor. Uruguaylı file bekçisinin emekli olması durumunda kaleci transferine öncelik verilecek.
Nando'nun Nacional'e dönerek kariyerini burada noktalama gibi bir düşüncesi olduğu da ülke basınında yer almıştı.
MERTENS'TEN AYRILIK KARARI
Galatasaray'da geldiği günden bu yana büyük katkı sağlayan Dries Mertens'in sezon sonunda veda etmesi bekleniyor.
CUESTA'YA GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Mertens'in yanı sıra takıma uyum sağlayamayan Cuesta'ya da sezon sonuna kadar şans verilecek ancak olası bir teklif hemen değerlendirilecek.
Ayrıca Jelert, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir'in de bileti kesildi.
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