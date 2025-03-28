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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız sarı kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor. İşte Mauro Icardi'nin yeni adresi... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 15:08
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Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte transfer olacağı takım

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşanıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte transfer olacağı takım

Son iki sezondaki şampiyonlukların mimarlarından olan Mauro Icardi'den taraftarı üzecek haber geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte transfer olacağı takım

Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız, çok sevdiği Galatasaray'dan ayrılabilir.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte transfer olacağı takım

MAURO ICARDI İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşme bulunan Icardi için İtalyan ve İspanyol kulüpleri sıraya girdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte transfer olacağı takım

Akşam'da yer alan habere göre, Özellikle İtalya'dan Arjantinli yıldıza ciddi taliplerin olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte transfer olacağı takım

Fiorentina, Atalanta, Napoli ve Roma'nın golcü oyuncu için harekete geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte transfer olacağı takım

İSPANYOLLARDAN ICARDI DÜELLOSU
İtalyan ekipleriyle birlikte İspanya La Liga'dan da Real Sociedad, Girona ve Villarreal Mauro Icardi'nin transferi için büyük bir yarış veriyor. Ayrıca Icardi'nin sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte transfer olacağı takım

Mauro Icardi'nin, sakatlığını atlatmasının ardından geleceği netlik kazanacak. Yaz transfer döneminde ise birçok kulübün Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte transfer olacağı takım

Bu sezon 14 maçta görev alan Arjantinli santrfor 6 gol 1 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'da ise toplamda 85 maçta 59 gol kaydetti.

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