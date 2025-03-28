TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız sarı kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor. İşte Mauro Icardi'nin yeni adresi... | GALATASARAY HABERLERİ
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MAURO ICARDI İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşme bulunan Icardi için İtalyan ve İspanyol kulüpleri sıraya girdi.
Akşam'da yer alan habere göre, Özellikle İtalya'dan Arjantinli yıldıza ciddi taliplerin olduğu kaydedildi.
Fiorentina, Atalanta, Napoli ve Roma'nın golcü oyuncu için harekete geçmesi bekleniyor.
İSPANYOLLARDAN ICARDI DÜELLOSU
İtalyan ekipleriyle birlikte İspanya La Liga'dan da Real Sociedad, Girona ve Villarreal Mauro Icardi'nin transferi için büyük bir yarış veriyor. Ayrıca Icardi'nin sağlık durumu yakından takip ediliyor.
Mauro Icardi'nin, sakatlığını atlatmasının ardından geleceği netlik kazanacak. Yaz transfer döneminde ise birçok kulübün Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
Bu sezon 14 maçta görev alan Arjantinli santrfor 6 gol 1 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'da ise toplamda 85 maçta 59 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Icardi'nin Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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