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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

Yeni sezon kadro planlamasını oluşturan Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Avrupa kupaları için önemli yıldızlara yönelecek olan sarı kırmızılılar dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 10:23
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Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

Son yıllarda transfer pazarının en hareketli takımlarından birisi olan, ancak kadrosuna kattığı yıldızlardan bir türlü istediği verimi alamayan Chelsea'de bir kez daha yaprak dökümü yaşanacak.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

Londra ekibi, yaz aylarında tam 11 futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

O isimlerden birisi de Galatasaray'ın radarında olan Ben Chilwell.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

BEN CHILWELL GELİŞMESİ!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken bir yandan kulüpler, yaz transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

Bu sezon Okan Buruk ile birlikte şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek yaz transfer dönemi de bir hayli hareketli geçecek.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

Ismail Jakobs'un sakatlık problemi sebebiyle bir türlü takıma fayda sağlayamaması sonrası sarı kırmızılılar, Eren Elmalı'nın önüne bir sol bek transferi yapmak istiyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

Akşam'ın haberine göre, Cimbom'un gündemindeki isimlerden birisi ise Ben Chilwell oldu.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

FIRSAT DOĞDU

Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği İngiliz futbolcu için büyük bir fırsat doğdu.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak

Oyuncuyla yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Chelsea, Ben Chilwell'in maliyetini de bir hayli düşürmüş durumda.

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