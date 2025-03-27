Galatasaray'dan ses getirecek transfer bombası! Yeni sezonun ilk hamlesi olacak
Yeni sezon kadro planlamasını oluşturan Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Avrupa kupaları için önemli yıldızlara yönelecek olan sarı kırmızılılar dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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BEN CHILWELL GELİŞMESİ!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken bir yandan kulüpler, yaz transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı.
Bu sezon Okan Buruk ile birlikte şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek yaz transfer dönemi de bir hayli hareketli geçecek.
Ismail Jakobs'un sakatlık problemi sebebiyle bir türlü takıma fayda sağlayamaması sonrası sarı kırmızılılar, Eren Elmalı'nın önüne bir sol bek transferi yapmak istiyor.
Akşam'ın haberine göre, Cimbom'un gündemindeki isimlerden birisi ise Ben Chilwell oldu.
FIRSAT DOĞDU
Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği İngiliz futbolcu için büyük bir fırsat doğdu.
Oyuncuyla yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Chelsea, Ben Chilwell'in maliyetini de bir hayli düşürmüş durumda.
28 yaşındaki sol beke İngiltere'den talipler olsa da Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceği öngörülüyor.
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