  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, o yıldızı gündemine aldı ve kulübüne yüklü bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 13:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, milli araya zirvedeki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde lider olarak girdi.

Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Sezon sonunda hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda öte yandan gelecek sezon için de transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Şampiyon olduğu takdirde direkt UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak olan Cimbom, gelecek sezon Avrupa'nın dev takımlarıyla rekabet edebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Aslan için son olarak İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

GALATASARAY INAKI WILLIAMS İÇİN DEVREDE

Galatasaray'ın Athletic Bilbao'dan Inaki Williams'a yüklü bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Fichajes'te yer alan haberde bu transferin gerçekleşmesinin o kadar da kolay olmadığı çünkü Williams'ın İspanyol ekibiyle devam eden bir sözleşmesinin olduğu ve San Mames'ten ayrılma niyetini hiçbir zaman açıkça belirtmediği ayrıldı.

Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Haberde ayrıca Athletic Bilbao Sportif Direktörlerinin Ganalı futbolcu ayrılma isteğini dile getirmediği sürece ayrılmasına olanak vermeyecekleri belirtildi.

Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Son olarak haberde ancak karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir olayın bu transferi mümkün kılabileceği vurgulandı.

Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Inaki Williams'ın Athletic Bilbao ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'den 6 kulübe ceza PFDK'den 6 kulübe ceza 12:55
G.Saray'dan Barış Alper için rekor talep! G.Saray'dan Barış Alper için rekor talep! 12:53
Genç futbolcular listesinde 2 Türk! Genç futbolcular listesinde 2 Türk! 12:30
Juventus Osimhen için harekete geçti! Juventus Osimhen için harekete geçti! 12:23
Türkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman? Türkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman? 11:27
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 11:24
Daha Eski
Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar 11:13
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! Anlaşma tamam F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! Anlaşma tamam 11:12
Semih Saygıner'den şampiyonluk sözleri! Semih Saygıner'den şampiyonluk sözleri! 10:56
Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz! Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz! 10:50
Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! 00:59
Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! 00:59