Galatasaray'dan gelecek sezon için bomba transfer hamlesi! Yüklü bir teklif sunulacak
Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, o yıldızı gündemine aldı ve kulübüne yüklü bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Aslan için son olarak İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
GALATASARAY INAKI WILLIAMS İÇİN DEVREDE
Galatasaray'ın Athletic Bilbao'dan Inaki Williams'a yüklü bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Fichajes'te yer alan haberde bu transferin gerçekleşmesinin o kadar da kolay olmadığı çünkü Williams'ın İspanyol ekibiyle devam eden bir sözleşmesinin olduğu ve San Mames'ten ayrılma niyetini hiçbir zaman açıkça belirtmediği ayrıldı.
Haberde ayrıca Athletic Bilbao Sportif Direktörlerinin Ganalı futbolcu ayrılma isteğini dile getirmediği sürece ayrılmasına olanak vermeyecekleri belirtildi.
Son olarak haberde ancak karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir olayın bu transferi mümkün kılabileceği vurgulandı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Inaki Williams'ın Athletic Bilbao ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
30 yaşındaki isim İspanyol ekibiyle bu sezon 40 maça çıkarken 10 gol 9 asistlik performans gösterdi.
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