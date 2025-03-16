Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'
Bu sezon zaman zaman adı Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Mohamed Salah ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Liverpool'un hala sözleşme yenilemek için girişimde bulunmadığı yıldız golcünün takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 11:46
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile ilgili Liverpool yönetimi henüz bir aksiyon almamışken Mısırlı yıldızın takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
BİR TÜRLÜ YARANAMADI
Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenerek turnuvaya veda etmesinin ardından 32 yaşındaki futbolcu eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
GEMİLERİ YAKTI
Seri penaltı atışları ile turu geçenin belirleneceği rövanş maçında Salah, takım arkadaşları Darwin Nunez'i kaçırdığı penaltı için teselli ediyorken elleri belinde ve herkesten uzakta durması ile dikkat çekmişti.
Salah, kendisine yöneltilen bu suçlamaların ardından gemileri yaktı ve Liverpool ile ilişiğini kesmek için gün saymaya başladı.
BARCELONA'YI YOKLADI
Öte yandan yıldız santrforun menajerleri, Al-Nassr ve Al-Hilal kesenin ağzını açmışken Salah'ın Barcelona'ya transferi üzerine kapalı kapılar arkasında pazarlık masasına oturdu.
Barcelona'nın genç takım politikası gereği bu transfere sıcak bakmayacağı düşünülürken Salah'ın Avrupa'da kalmak için alternatif takımlara yönelebileceği belirtiliyor.
'OSIMHEN FORMÜLÜ' İZLENECEK
Mısırlı oyuncunun geçtiğimiz yaz döneminde hiçbir takım ile anlaşma sağlayamayan ve Napoli yönetimi ile arasındaki gerginlik sebebiyle ayrılmak isteyen Osimhen'in kaderi ile aynı kaderi paylaşabileceği öngörülüyor.
Galatasaray yönetiminin ise Osimhen ile yollarına devam edememesi durumunda alternatif olarak Salah'a yönelme ve tıpkı Osimhen'i Napoli'deki karışıklıktan faydalanarak renklerine bağladıkları gibi bu transferi de müjdeleyebilme ihtimalleri bulunuyor.
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