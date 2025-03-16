Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Liverpool'da Mohamed Salah ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Anfield ekibi Premier Lig'de en yakın rakibi (Arsenal) ile arasındaki puan farkını 15'e çıkartmışken Salah, bu başarılı grafiğin en büyük mimarlarından olarak gösteriliyor.