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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Bu sezon zaman zaman adı Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Mohamed Salah ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Liverpool'un hala sözleşme yenilemek için girişimde bulunmadığı yıldız golcünün takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 11:46
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Liverpool'da Mohamed Salah ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Anfield ekibi Premier Lig'de en yakın rakibi (Arsenal) ile arasındaki puan farkını 15'e çıkartmışken Salah, bu başarılı grafiğin en büyük mimarlarından olarak gösteriliyor.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Premier Lig'de çıktığı 29 maçta 27 kez fileleri havalandıran ve 17 kez golü getiren pası atan Salah'ın takımdaki geleceği bütün bu istatistiklere rağmen belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu ile ilgili Liverpool yönetimi henüz bir aksiyon almamışken Mısırlı yıldızın takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

BİR TÜRLÜ YARANAMADI

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenerek turnuvaya veda etmesinin ardından 32 yaşındaki futbolcu eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

GEMİLERİ YAKTI

Seri penaltı atışları ile turu geçenin belirleneceği rövanş maçında Salah, takım arkadaşları Darwin Nunez'i kaçırdığı penaltı için teselli ediyorken elleri belinde ve herkesten uzakta durması ile dikkat çekmişti.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Salah, kendisine yöneltilen bu suçlamaların ardından gemileri yaktı ve Liverpool ile ilişiğini kesmek için gün saymaya başladı.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

BARCELONA'YI YOKLADI

Öte yandan yıldız santrforun menajerleri, Al-Nassr ve Al-Hilal kesenin ağzını açmışken Salah'ın Barcelona'ya transferi üzerine kapalı kapılar arkasında pazarlık masasına oturdu.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Barcelona'nın genç takım politikası gereği bu transfere sıcak bakmayacağı düşünülürken Salah'ın Avrupa'da kalmak için alternatif takımlara yönelebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

'OSIMHEN FORMÜLÜ' İZLENECEK

Mısırlı oyuncunun geçtiğimiz yaz döneminde hiçbir takım ile anlaşma sağlayamayan ve Napoli yönetimi ile arasındaki gerginlik sebebiyle ayrılmak isteyen Osimhen'in kaderi ile aynı kaderi paylaşabileceği öngörülüyor.

Galatasaray'a Mohamed Salah'tan müjdeli haber! Transferde 'Osimhen formülü'

Galatasaray yönetiminin ise Osimhen ile yollarına devam edememesi durumunda alternatif olarak Salah'a yönelme ve tıpkı Osimhen'i Napoli'deki karışıklıktan faydalanarak renklerine bağladıkları gibi bu transferi de müjdeleyebilme ihtimalleri bulunuyor.

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