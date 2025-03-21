Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın rekor bir bonservis bedeli talep edeceği öne sürüldü. İşte o rakam… (GS spor haberleri)
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24 yaşındaki futbolcu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekerken Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek isteyen takımlardan minimum 40 milyon Euro talep edeceği iddia edildi.
Eğer transfer bu fiyata gerçekleşirse, Barış Alper Yılmaz, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takıma önemli bir skor katkısı sağladı.
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