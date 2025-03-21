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Haberler Galatasaray Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın rekor bir bonservis bedeli talep edeceği öne sürüldü. İşte o rakam… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 12:53
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Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam

Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için transfer söylentileri yeniden gündeme geldi.

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların, genç yıldızından rekor bir bonservis bedeli beklediği öne sürüldü.

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam

Geçtiğimiz sezon sonunda bazı teklifler almasına rağmen Okan Buruk'un isteğiyle takımda kalmayı tercih eden Barış Alper Yılmaz'ın, önümüzdeki sezon alacağı transfer kararına saygı duyulacağı belirtildi.

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam

24 yaşındaki futbolcu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekerken Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek isteyen takımlardan minimum 40 milyon Euro talep edeceği iddia edildi.

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam

Eğer transfer bu fiyata gerçekleşirse, Barış Alper Yılmaz, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak.

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takıma önemli bir skor katkısı sağladı.

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