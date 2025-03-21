Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis talebi! İşte o rakam

Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için transfer söylentileri yeniden gündeme geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların, genç yıldızından rekor bir bonservis bedeli beklediği öne sürüldü.