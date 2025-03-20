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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylılara Davinson Sanchez müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylılara Davinson Sanchez müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bırakan Davinson Sanchez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak yönetimden kritik bir karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylılara Davinson Sanchez müjdesi!

Galatasaray'a transfer olduğundan beri gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği Kolombiyalı stoper için atağa kalktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylılara Davinson Sanchez müjdesi!

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın 2023 yılında kadrosuna kattığı ve 2027 yılında sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylılara Davinson Sanchez müjdesi!

Davinson'un da yönetimin aldığı sözleşme uzatma kararına sıcak baktığı gelen haberler arasında... Kolombiya Milli Takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncu ile İstanbul'a döndükten sonra görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylılara Davinson Sanchez müjdesi!

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Davinson Sanchez, ortaya koyduğu başarılı performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların gözbebeği konumunda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylılara Davinson Sanchez müjdesi!

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 32 karşılaşmada boy gösteren Davinson 4 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. Kolombiya Milli Takımı'nda 68 kez görev alan tecrübeli oyuncu 3 kez fileleri sarsmayı başardı.

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