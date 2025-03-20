TRANSFER HABERLERİ | Galatasaraylılara Davinson Sanchez müjdesi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bırakan Davinson Sanchez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak yönetimden kritik bir karar geldi. İşte detaylar...
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Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Davinson Sanchez, ortaya koyduğu başarılı performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların gözbebeği konumunda.
Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 32 karşılaşmada boy gösteren Davinson 4 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. Kolombiya Milli Takımı'nda 68 kez görev alan tecrübeli oyuncu 3 kez fileleri sarsmayı başardı.
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