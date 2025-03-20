Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

Sezon sonu Ada ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, yeni bir maceraya atılmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; şampiyonluğa çok yakın olan ve gelecek sezon boy göstereceği Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Adama Traore için girişimlerini başlattı.