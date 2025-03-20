Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası
Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin daha önce ilgilendiği yıldız oyuncu Adama Traore için devreye girdi. İşte detaylar... (FB, GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:40
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Sezon sonu Ada ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, yeni bir maceraya atılmak istiyor.
SÜPER LİG DEVİ HAREKETE GEÇTİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Adama Traore için bu sefer de Galatasaray devreye girdi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; şampiyonluğa çok yakın olan ve gelecek sezon boy göstereceği Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Adama Traore için girişimlerini başlattı.
Akşam'ın derlediği habere göre, sezon sonu bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Adama Traore, bu sezon Fulham formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 1568 dakika sahada kalan 29 yaşındaki İspanyol kanat, 2 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.
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