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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin daha önce ilgilendiği yıldız oyuncu Adama Traore için devreye girdi. İşte detaylar... (FB, GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:40
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

Sezon sonu Fulham'dan ayrılacak olan Adama Traore için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

Daha önceden Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız oyuncu Adama Traore için Galatasaray kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

ADAMA TRAORE, ADA'YA VEDA EDİYOR

Uzun yıllar Premier Lig'de boy gösteren Adama Traore, 2023'ün yazında transfer olduğu Fulham'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

Sezon sonu Ada ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, yeni bir maceraya atılmak istiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

SÜPER LİG DEVİ HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Adama Traore için bu sefer de Galatasaray devreye girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

İngiliz basınında yer alan habere göre; şampiyonluğa çok yakın olan ve gelecek sezon boy göstereceği Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Adama Traore için girişimlerini başlattı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

Akşam'ın derlediği habere göre, sezon sonu bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Adama Traore, bu sezon Fulham formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Adama Traore bombası

Toplam 1568 dakika sahada kalan 29 yaşındaki İspanyol kanat, 2 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

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