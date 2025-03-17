Yenilgisiz Aslan

İki hafta üst üste iki kritik karşılaşmaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, alacağı 6 puanla şampiyonluğu büyük oranda garantilemek istiyor. Süper Lig'i iki sezondur kazanan Galatasaray, üst üste 3. toplamda 25. şampiyonluğu için adım adım ilerliyor. 2022- 2023 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başına geçen teknik direktör Okan Buruk'la bambaşka bir çehreye bürünen Aslan, kupayı rakiplerine bırakmıyor.

9 PUANLIK FARK MUTLU ETTİ

Haftayı 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da dün Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 0-0 berabere kalması camiayı mutlu etti. Cimbom, milli ara öncesinde bir maç fazlasıyla rakibinin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. İkili averajda da rakibine karşı üstünlüğü bulunan sarı-kırmızılılar böylece şampiyonluk yolunda avantajını daha da artırmış oldu. Cimbom, yenilgisiz bir şekilde hedefine ilerliyor.