TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Milan'ın başarılı stoperi Strahinja Pavlovic'i takibinde tutuyor. Carlos Cuesta'da beklediğini bulmayan sarı kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki futbolcu için çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTERİ
Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan genç stoper, sezon sonunda Milan'ın puan durumundaki konumuna göre hareket etmek istiyor.
İtalya basınında çıkan haberlerde; Pavlovic'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği, bu nedenle gelecek tekliflere bu açıdan bakacağı kaydedildi. Milan şu anda İtalya Serie A'da 28. haftada 9. sırada bulunuyor.
İSTİKRARLI PERFORMANS
Strahinja Pavlovic, kariyerinde istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2001 doğumlu stoper hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda sürekli forma giyiyor.
Sırp savunmacı sezon başında geldiği Milan'da da 25 resmi maça çıktı. Ülkesi Sırbistan'la da hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda yer alan Pavlovic, kısa sürede önemli deneyimler kazandı.
SALZBURG'DA YILDIZI PARLADI
Milan'da bu sezon adından söz ettiren Strahinja Pavlovic, özellikle Salzburg'da kariyerini parlattı.
2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avusturya ekibinde 71 maça çıkan Pavlovic, 1 de lig şampiyonluğu kazandı.
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