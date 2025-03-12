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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Milan'ın başarılı stoperi Strahinja Pavlovic'i takibinde tutuyor. Carlos Cuesta'da beklediğini bulmayan sarı kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki futbolcu için çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

Yeni sezon planlaması için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da stoper için önemli bir isim takip ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

Ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündeminde olan Strahinja Pavlovic listede duruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

2028'de kontratı bitecek 23 yaşındaki futbolcunun Milan'daki geleceği yakından izleniyor. Sarı-kırmızılıların stopere hamle yapmak istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTERİ
Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan genç stoper, sezon sonunda Milan'ın puan durumundaki konumuna göre hareket etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

İtalya basınında çıkan haberlerde; Pavlovic'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği, bu nedenle gelecek tekliflere bu açıdan bakacağı kaydedildi. Milan şu anda İtalya Serie A'da 28. haftada 9. sırada bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

İSTİKRARLI PERFORMANS
Strahinja Pavlovic, kariyerinde istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2001 doğumlu stoper hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda sürekli forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

Sırp savunmacı sezon başında geldiği Milan'da da 25 resmi maça çıktı. Ülkesi Sırbistan'la da hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda yer alan Pavlovic, kısa sürede önemli deneyimler kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

SALZBURG'DA YILDIZI PARLADI
Milan'da bu sezon adından söz ettiren Strahinja Pavlovic, özellikle Salzburg'da kariyerini parlattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Strahinja Pavlovic ısrarı!

2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avusturya ekibinde 71 maça çıkan Pavlovic, 1 de lig şampiyonluğu kazandı.

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