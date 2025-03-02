Kasımpaşa'dan Galatasaray'a maç sonu şarkılı gönderme!

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Kasımpaşa, 3-3 berabere tamamlanan mücadelenin ardından rakibine şarkılı göndermede bulundu.

Son düdük sonrası sarı kırmızılı oyuncular sahadan ayrılırken stat hoparlörlerinden Hande Yener'in Mor şarkısı çalındı.

Maç sonu Kasmpaşa'dan Galatasaray'a göndermeli şarkılar paylaşıldı.. pic.twitter.com/RmuDjVTfc4 — Erdem Açıkgöz (@Erdmackgz69) March 2, 2025

Kasımpaşa, 18 Şubat 2018'de Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın ardından da aynı şarkıyı çalarak rakibine gönderme yapmıştı.

Mor şarkısının nakarat sözleri:

Ne oldu pek bir keyfin yok

Düşlediğin gibi olmadı mı?

Yakıştı ama sana mor renk çok

Gelen yerimi doldurmadı mı?