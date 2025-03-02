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Haberler Galatasaray Kasımpaşa'dan Galatasaray'a maç sonu şarkılı gönderme!

Kasımpaşa'dan Galatasaray'a maç sonu şarkılı gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'la 3-3 berabere kalan Kasımpaşa, maç sonu sarı kırmızılı ekibe şarkılı gönderme yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 21:43
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Kasımpaşa'dan Galatasaray'a maç sonu şarkılı gönderme!

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Kasımpaşa, 3-3 berabere tamamlanan mücadelenin ardından rakibine şarkılı göndermede bulundu.

Son düdük sonrası sarı kırmızılı oyuncular sahadan ayrılırken stat hoparlörlerinden Hande Yener'in Mor şarkısı çalındı.

Kasımpaşa, 18 Şubat 2018'de Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın ardından da aynı şarkıyı çalarak rakibine gönderme yapmıştı.

Mor şarkısının nakarat sözleri:

Ne oldu pek bir keyfin yok

Düşlediğin gibi olmadı mı?

Yakıştı ama sana mor renk çok

Gelen yerimi doldurmadı mı?

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