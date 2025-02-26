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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Sheriff'in yıldızı için girişimler başladı

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Sheriff'in yıldızı için girişimler başladı

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Moldova Ligi ekiplerinden Sheriff Tiraspol'de forma giyen yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 11:22
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Sheriff'in yıldızı için girişimler başladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Sheriff'in yıldızı için girişimler başladı

Sarı kırmızılıların, 26 yaşındaki orta saha Moussa Kyabou'nun peşinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Sheriff'in yıldızı için girişimler başladı

Beinsports'un Afrika basınından derlediği haberde; Cimbom'un, Sheriff forması giyen Kyabou'yu kadrosuna katmak istediği ve kulübüyle temasta olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Sheriff'in yıldızı için girişimler başladı

Aynı zamanda Malili oyuncuyu birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği vurgulandı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Sheriff'in yıldızı için girişimler başladı

Haberde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun bonservissiz olarak Sheriff'ten ayrılacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Sheriff'in yıldızı için girişimler başladı

Bunun yanı sıra Galatasaray'ın, Kyabou'ya yazın bir teklif yapabileceği belirtildi.

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