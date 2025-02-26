Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Sheriff'in yıldızı için girişimler başladı
Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer listesine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Moldova Ligi ekiplerinden Sheriff Tiraspol'de forma giyen yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Aynı zamanda Malili oyuncuyu birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği vurgulandı.
Haberde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun bonservissiz olarak Sheriff'ten ayrılacağı ifade edildi.
Bunun yanı sıra Galatasaray'ın, Kyabou'ya yazın bir teklif yapabileceği belirtildi.
Ayrıca Moldova temsilcisinin takımdan bonservissiz ayrılmaması için Moussa Kyabou'ya 3 yıllık sözleşme önereceği aktarıldı.
Bu sezon 17 maça çıkan 26 yaşındaki Kyabou, skor katkısı yapamadı.
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