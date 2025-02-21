Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Derbide oynayacak mı?
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Yunus Akgün'ün son durumu merak ediliyor... Sarı kırmızılıların bu sezon dikkat çeken isimlerin başında gelen yıldız oyuncudan taraftarı mutlu edecek haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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AZ Alkmaar maçının ardından "Derbide oynayacak mısın?" sorusuna Yunus Akgün, "İnşallah" yanıtını verdi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Yunus Akgün 11 gol 6 asistlik katkı sağladı.
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