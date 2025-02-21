  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Derbide oynayacak mı?

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Derbide oynayacak mı?

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Yunus Akgün'ün son durumu merak ediliyor... Sarı kırmızılıların bu sezon dikkat çeken isimlerin başında gelen yıldız oyuncudan taraftarı mutlu edecek haber geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 10:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Derbide oynayacak mı?

Ajax maçında sakatlanan ve formasından uzak kalan Yunus Akgün'ün derbide oynaması için önünde engel kalmadı.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Derbide oynayacak mı?

Milli oyuncunun sağlık durumunun tamamen iyi durumda olduğu kulüp doktorları tarafından teknik heyete bildirildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Derbide oynayacak mı?

Yunus'un pazartesi günü Rams Park'taki müsabakaya da yetişmesi bekleniyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! 10:02
İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 09:59
Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler 09:58
G.Saray'da flaş ayrılık! AZ Alkmaar maçı sonrası bileti kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! AZ Alkmaar maçı sonrası bileti kesildi 09:48
Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! Ömer Üründül'den dikkat çekici yorum! 09:23
Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi" Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi" 09:00
Daha Eski
Yusuf Akçiçek bombası! Transfer... Yusuf Akçiçek bombası! Transfer... 08:50
"Bu kadar transfere rağmen..." "Bu kadar transfere rağmen..." 08:43
Usta yazarlar F.Bahçe maçını değerledirdi! Usta yazarlar F.Bahçe maçını değerledirdi! 08:42
Bugünkü maçlar 21 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 21 Şubat 2025 08:16
Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! 03:44
Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! 03:44