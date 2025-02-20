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Haberler Galatasaray Galatasaray-AZ Alkmaar | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray-AZ Alkmaar | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 20:38 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 21:05
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Galatasaray-AZ Alkmaar | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile AZ Alkmaar karşı karşıya geliyor. Hollanda'da oynanılan maçta 4-1 kaybeden Cimbom, RAMS Park'ta zoru başararak son 16 biletini kapmak istiyor.

Taraftarı önünde turu geçmek isteyen Galatasaray, yıldız isimleriyle etkili olmaya çalışacak. İlk maçta aldığı avantajlı skoru korumak isteyen AZ Alkmaar ise turu geçme fırsatını kaybetmemek için mücadele edecek.

Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Davinson, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Odoro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta 20 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te başlayan Galatasaray-AZ Alkmaar maçı, Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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RAMS PARK'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

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GÜNAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Maçın başlama dakikalarında tehlikeli gelen AZ Alkmaar'a Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç geçit vermedi.

SALLAI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

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