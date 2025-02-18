Aslan kükredi!

Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenilerek, büyük bir şok yaşayan Galatasaray, ligde moral bulmak istiyordu. Rakip ise her zaman olduğu gibi sarı-kırmızılılara ters gelen Çaykur Rize'ydi. Üstelik de maç deplasmandaydı... Kaybedilecek bir puan bile işler içinden çıkılmaz bir hale sokacaktı. Ancak Galatasaray, birçok otoritenin 'puan kaybeder' dediği zorlu deplasmandan alnının akıyla çıktı ve rakibini 2-1 mağlup ederek, AZ rövanşı ve Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu.

SÜPER STARDAN SÜPER ŞOV

Maç aslında Rizespor'un istediği gibi başladı. Galatasaray, atak yapmakta zorlandı, ilk yarıda isabetli şut bile atamadı. Buna karşın Çaykur Rize'nin bir topu direkten döndü. Ancak ikinci yarının başlamasıyla birlikte Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı sahne aldı ve Aslan'ı öne geçirdi. 7 dakika sonra savunma zafiyetinde Rize Sowe'yle eşitliği yakaladı. Maçta ölüp ölüp dirilen cimbom, Osimhen'le bir kez daha öne geçti. Galatasaray, bu galibiyetle Fener'le aradaki farkı yeniden 6'ya çıkardı.

EREN ELMALI'DAN SİFTAH

Galatasaray'ın devre arası transferinin son gününde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, dün ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Tecrübeli sol bek, 46'da bir başka yeni transfer Carlos Cuesta'nın yerine oyuna dahil oldu. Kolombiyalı Cuesta ise dün ilk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

BARIŞ ALPER YİNE BOŞ GEÇTİ

Sezon başında harika bir oyun ortaya koyan Barış Alper Yılmaz, dünkü Çaykur Rizespor maçında sahada pek varlık gösteremedi. İkinci yarıyla birlikte performansı geriye doğru giden Barış Alper, 89'da yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. Barış en son skor katkısını 12 Ocak'taki Başakşehir mücadelesinde yapmıştı.

KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen'in yanı sıra isimleri UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'ya, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev verdi. 5 oyuncu da sergilediği performansla beğenildi.

MERTENS DÖKÜLDÜ

Galatasaray'ın 38 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, Çaykur Rizespor karşısında sergilediği performansla büyük eleştiril aldı. Belçikalı yıldız, kötü performansı sonrasında oyundan alındı ve yerine 46'da Sallai girdi.

APO YİNE ÖNLEDİ

AZ Alkmaar karşılaşmasında 3 topu çizgiden çıkararak, bir facianın önüne geçen Abdülkerim Bardakcı, dünkü Rizespor mücadelesinde de yine kritik bir müdahaleye imza attı. Tecrübeli stoper, 33'te Akintolo'nın şutunda topun önüne uçarak mutlak golü önledi. Ancak yaptığı pas hatalarıyla da Abdülkerim taraftarlar tarafından eleştirildi.

GHEZZAL 2. YARI

Çaykur Rizespor'un Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçına ilk 11 başlamadı. Öte yandan, Rizespor'un Hull City'den transferi Abdülkadir Ömür ilk kez Rizespor forması giydi. 70. dakikada Ömür yerini Ghezzal'a bıraktı.

SOWE DİREĞE TAKILDI

Galatasaray kalesi karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde büyük bir tehlike yaşadı. Torreira'ya Abdükadir Ömür, baskı yaparak 28'de topu kazandı. Yıldız oyuncu, kaptığı topu tekte Ali Sowe'a attı. Sowe'nin vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Sanchez'in de topa müdahalesiyle G.Saray, geriye düşmekten kurtuldu.

BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının ardından şunları söyledi: "5-10 dakikalık bölümde iyi oynayacağız diye başladık ama çok kötü oynadık. İstediğimiz, kanat beklerinin yüksekte basmalarıydı. Bunu yapamayınca belli bölümlerde topu rakibe verdik. Top rakipteyken iyi oynayamadık. Çok kötü işler yaptık. Kalitemize yakışmayacak kayıplar yaptık. İkinci yarı 4'lüye döndük. Lemian oyuna girdikten sonra topu iyi kullandık. Çok önemli bir galibiyet. Oyuncuların psikolojileri açısından iyi oldu. Hem maçı hem de moral kazandık. Mutluyuz. Golü benle paylaşmak istediler. Çok büyük başarılar yakalayacağız. Bu seneki şampiyonluğu da onlarla birlikte kutlayacağız. İcardi'yi özlüyoruz. Onun havasını özlüyoruz. Derbiye yakışır bir maç olsun."

ATOM KARINCA İŞ BAŞINDA

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Çaykur Rizespor deplasmanında takımın ayakta kalan ender isimlerinden biriydi. Orta alanda yeni transfer Mario Lemina'nın oyuna girmesiyle birlikte daha da fazla rahatlayan tecrübeli orta saha, ön alanda da basmadık yer bırakmadı. Takımına direnç katan Lucas Torreira, zaman zaman dikine ataklarda da pozisyon hazırlamaya çalıştı.