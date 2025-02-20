Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Derbiye hazırlanacağız

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlik ile biterken sarı kırmızılılar Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER...

"Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor durumlara düşürmekti. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölüm vardı. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu."

"SAKATLIK TEHLİKESİ OLMAMASI İÇİN..."

Davinson'u bir sonraki maçta korumak için aldık. Çok deparlı oynadı. Sakatlık tehlikesi olmaması için dışarı aldım.

"ÇOK BAŞARILI MAÇ ÇIKARDI"

İkinci yarı daha çok istediğimiz gibi, gole gitmeye çalışırken kalemize ilk gelen top oldu. 2-2'ye gittik ama çok pozisyon verdik. Günay'ın kurtarışları oldu. Çok başarılı maç çıkardı.

"DERBİYE HAZIRLANACAĞIZ"

Derbiye hazırlanacağız. 4 günümüz var. Seyahat etmeyeceğiz, kendi sahamızda oynayacağız. Diri, isteyen, derbiyi bekleyen oyuncularımız var. Ligde 6 puan öndeyiz. Avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımızı bugün üzdük ama onları mutlu etmek için önümüzde bir şans var.

"İKİ MAÇTA DA ŞANSSIZLIĞIMIZ..."

Saha içerisinde bence iki maçta da, kadromuzun daralması, sakatlıklar, cezalar, yazamadığımız oyuncular... İki maçta da şanssızlığımız kadro darlığı. Tura tutunamamamızı sağladı. Çok iyi başlayan Avrupa serüveni, bugün sonlandı. Sevindiğimiz yan, sakatlık olmaması. 3 gün arayla iki maç oynadık. Rakibimiz bize göre daha diriydi. Lig maçları, federasyon tarafından ertelendi. Sakatlık tehlikesi vardı. Torreira'yı çıkardık, sakatlık korkusu vardı. Osimhen'i de ne zaman çıkartacağız, ne kadar sahada kalması gerekir diye düşünürken, çünkü diğer forvetimiz Morata da sakat, 80'de çıkardık. İstediğimiz bir gece olmadı. Daha ümitliydik. İlk golü bulsak maçın içerisine girebilirdik. Performans olarak iyi birkaç isim sayabiliriz. Genel olarak kendi kalitemizin altında kaldık.

"F.BAHÇE MAÇI, SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

Arkaya dönüp baktığımda, kulübenin arkasına, çok önemli 5-6 oyuncu bekliyordu o maçı. Onların bizlerle olması, kadro genişliğimiz, bu tür maçları oynayabilecek oyuncu yapısı bizim için avantaj olacak. Kendi sahamızda olacak. Arada 4 gün var. Dinlenme süresi yeterli. Seyahat etmiyoruz. Dinlenme süresi yeterli. Oynamayan oyuncularla taktiksel çalışma olacak. Pazar günü taktiksel çalışma olacak. Diri, isteyen, bekleyen oyuncularımız var. İki maç üst üste oynayan oyuncular fiziksel ve mental olarak daha hazır olacak. 6 puan öndeyiz ligde. İç sahada oynayacağımız maç, bu sezonun en önemli maçı.

"KALMAK İSTEMEYEN OYUNCULAR OLDU"

Transfer dönemi bizi zorlayan etkenlerden biri oldu. Oyuncu 'Ben artık sizinle oynamak istemiyorum' dedikten sonra onu tutamıyorsunuz. Kadroda tutmak isteyip, kalmak istemeyen oyuncular oldu. İsimlerini vermek istemiyorum şimdi. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Bu da bizim için bir ders olacak. Hem kadro yapılanması hem de transferler olarak.

"3 GÜNDE 1 MAÇ OYNUYORUZ"

Ekstra çalışma yapmayı düşünüyoruz. 'İyi yükleme yapmıyor' diyenler var. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Bilimi herkesin bilmesi gerekmiyor ama olayları doğru değerlendirmek gerek. Koşu mesafemiz mi düşük anlamadım? 109 km koşmuşuz. Fiziksel olarak geride olduğumuzu düşünmüyorum. Bazı oyuncularımızda performans düşüklükleri var. Bunun sadece koşmayla alakası yok. Bence oyunumuzun değişmesinde, rakiplerimize pozisyon vermemizde de top kayıplarımız öne çıkıyor.

"DAHA FAZLA ROTASYONA GİDEBİLİRDİK"

Kendi adıma eleştirebileceğim şeylerden biri de, daha fazla rotasyona gidebilirdik. Burada da ligdeki yarışta puan kaybetmeme isteğiydi. Kasımpaşa maçında yapmak istedik rotasyon, orada da 3-3 oldu.

"İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLUYOR"

İnişler çıkışlar oluyor. Sadece Galatasaray'da olmuyor. Bu dünyanın her yerinde olabiliyor. Dün gece Manchester City'yi seyrettik. Sezon başı örnek vermiştik biliyorsunuz. Ondan beri toparlanamadılar. Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiler. Çok önemli takımlar, teknik adamlar bunu yaşayabiliyor.

"MORALİMİZİ YÜKSEK TUTACAĞIZ"

İyi yanından bakıyorum. Sezon başı bize 'Galatasaray bu haftaya 6 puan önde girecek ve kendi sahanızda Fenerbahçe ile oynayacaksınız' deseler müthiş bir şey diyerek kabul ederdim. Moralimizi yüksek tutacağız. Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

"Aşağı yukarı biliyorduk hepimiz yabancı hakemin geleceğini ve hangi hakemin olacağını. Neredeyse bütün Türkiye biliyordu. Önceden belirlenmişti. Çok fazla soru işareti var, bunların giderilmesi gerekiyor. Kulübümüz gerekli başvuruları yaptı. Ne olacak, nasıl olacak göreceğiz."

"PROVOKASYONLARA DİKKAT EDECEĞİZ"

İlk maçtaki gibi sakin kalmalıyız. Oyuncularımı en iyi şekilde hazırlayacağım. Temiz ve olaysız bir derbi olmasını istiyorum. Maçtan önce, oyun içinde çok fazla provokasyon olacak. Bunlara çok dikkat edeceğiz.