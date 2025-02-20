Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turundaki rakibi AZ Alkmaar'ı RAMS Park'ta ağırladı.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 4-1 kaybeden sarı kırmızılılar, rövanş maçında aradığı mucizeyi gerçekleştiremedi.

Maç 2-2 eşitlik ile biterken eşleşmenin toplam skoru 6-3 oldu ve AZ Alkmaar, son 16 biletini alan taraf oldu. İşte maçtan önemli dakikalar…

GÜNAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Maçın başlama dakikalarında tehlikeli gelen AZ Alkmaar'a Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç geçit vermedi.

SALLAI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Sallai'nin vuruşunu kaleci son anda çıkardı! Temsilcimiz Galatasaray gole çok yaklaştı! pic.twitter.com/T8RPrJpeGT — TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

AZ ALKMAAR ÖNE GEÇTİ

Maikuma'nın attığı golle AZ Alkmaar 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/RMHFRGc7PL — TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

FARK 2'YE ÇIKTI

Kasius uzaktan bir şutla farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/ceXomikkbK February 20, 2025

OSIMHEN'DEN HIZLI CEVAP

Victor Osimhen, Kasius'un golünden dakikalar sonra AZ Alkmaar filelerini havalandırarak farkı 1'e indirdi ve bu gol ile birlikte UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

GOOOLLL! Victor Osimhen harika bir vuruşla farkı 1'e indirdi! pic.twitter.com/Fa6zxxFCJV — TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

SALLAI SAHNEDE

Dakika 70'de Sallai'nin golü ile maçta eşitlik sağlandı. Eşleşmenin skoru ise 6-3'e geldi.