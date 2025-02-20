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Haberler Galatasaray Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmesi rövanş maçında Galatasaray, ilk maçında deplasmanda 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlik ile biterken sarı kırmızılılar kupaya veda etti. İşte detaylar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 20:38 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 22:38
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Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU-ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turundaki rakibi AZ Alkmaar'ı RAMS Park'ta ağırladı.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 4-1 kaybeden sarı kırmızılılar, rövanş maçında aradığı mucizeyi gerçekleştiremedi.

Maç 2-2 eşitlik ile biterken eşleşmenin toplam skoru 6-3 oldu ve AZ Alkmaar, son 16 biletini alan taraf oldu. İşte maçtan önemli dakikalar…

GÜNAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Maçın başlama dakikalarında tehlikeli gelen AZ Alkmaar'a Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç geçit vermedi.

SALLAI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

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AZ ALKMAAR ÖNE GEÇTİ

FARK 2'YE ÇIKTI

OSIMHEN'DEN HIZLI CEVAP

Victor Osimhen, Kasius'un golünden dakikalar sonra AZ Alkmaar filelerini havalandırarak farkı 1'e indirdi ve bu gol ile birlikte UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

SALLAI SAHNEDE

Dakika 70'de Sallai'nin golü ile maçta eşitlik sağlandı. Eşleşmenin skoru ise 6-3'e geldi.

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