DİĞER
Torreira gemileri yaktı!
Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koydu. G.Saray'a transferinde büyük rol oynayan vatandaşı Muslera'nın sezon sonunda futbolu bırakacak olması ve Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyme hayali, Torreira'yı yolun sonuna getirdi. Arjantin ekibi, G.Saray'ın talep ettiği çift haneli bonservis bedelini getirirse, Uruguaylı sezon sonunda takımdan ayrılacağa benziyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.