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Haberler Galatasaray Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında kritik maçta Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 22:09
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Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu.

Bu kritik maçtan sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

17. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Atilla Mocsi'nden aldığı pasta ceza sahasının dışından vuruşunu gerçekleştiren Hojer'in şutunda top Muslera'nın kucağında kaldı.

33. dakikada sol kanattan Mithat'ın ortasında topa gelişine vuran Taha Şahin'in şutunda savunmadan sekerek Akintola'nın önüne düştü. Topu düzelttikten sonra vuruşunu gerçekleştiren Akintola'nın şutunda top savunmadan sekerek kornere çıktı.

28. dakikada Torreira'ya pres yaparak topu alan Abdulkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Sowe, ilerledikten sonra şutunu çekerken top direkten döndü.

42. dakikada Ali Sowe ile gelişen kontra atakta, topu ceza sahasına koşu yapan Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada sol kanatta Mithat'tan aldığı pasla Hojer, ceza sahasına ortalarken Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.

İlk yarı bu gelişmelerle golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda 47. dakikada Osimhen karşılaşmada gol perdesini açtı.

Maçın 54. dakikasında Ali Sowe Çaykur Rizespor adına skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Mücadelenin 86. dakikasında Victor Osimhen bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti.

Bu golle Cimbom mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray gelecek hafta dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

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