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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ-Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi!

GALATASARAY HABERİ-Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Manchester United, transfer sürecinde iki büyük engelle karşılaştı. İşte İngiliz devinin önündeki zorluklar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 12:30
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Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor.

Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen takımların başında İngiliz ekibi Manchester United geliyor.

Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Ancak TEAMtalk'un haberine göre, Manchester United'ın bu transferde karşılaştığı iki büyük engel bulunuyor: Osimhen'in Şampiyonlar Ligi hedefi ve yüksek maaş talebi.

Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Şu anda Premier Lig'de 15. sırada yer alan Manchester United'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali oldukça düşük.

Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Öte yandan, Osimhen kariyerine mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda devam etmek istiyor.

Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Maddi anlamda da transfer zorluklarla dolu.

Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Osimhen'in haftalık yaklaşık 200 bin Pound olan maaş beklentisi, Manchester United yönetimi için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Kulübün yeni sahibi Jim Ratcliffe ve ekibi, maaş bütçesini düşürmeyi hedeflerken yalnızca belirli oyunculara yüksek maaş ödemeye sıcak bakıyor.

Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Bu sebeplerden ötürü Manchester United, Osimhen transferi konusunda şu ana kadar somut bir adım atmadı.

Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi

Ancak, yaz transfer döneminde teknik direktör Ruben Amorim'in elini güçlendirmek adına bu transfer için girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor.

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