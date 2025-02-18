GALATASARAY HABERİ-Manchester United Osimhen transferinde çıkmaza girdi!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Manchester United, transfer sürecinde iki büyük engelle karşılaştı. İşte İngiliz devinin önündeki zorluklar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 12:30
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Şu anda Premier Lig'de 15. sırada yer alan Manchester United'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali oldukça düşük.
Öte yandan, Osimhen kariyerine mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda devam etmek istiyor.
Maddi anlamda da transfer zorluklarla dolu.
Osimhen'in haftalık yaklaşık 200 bin Pound olan maaş beklentisi, Manchester United yönetimi için büyük bir sorun teşkil ediyor.
Kulübün yeni sahibi Jim Ratcliffe ve ekibi, maaş bütçesini düşürmeyi hedeflerken yalnızca belirli oyunculara yüksek maaş ödemeye sıcak bakıyor.
Bu sebeplerden ötürü Manchester United, Osimhen transferi konusunda şu ana kadar somut bir adım atmadı.
Ancak, yaz transfer döneminde teknik direktör Ruben Amorim'in elini güçlendirmek adına bu transfer için girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor.
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