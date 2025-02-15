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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Eren Elmalı takımla ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray'da Eren Elmalı takımla ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'dan transfer edilen Eren Elmalı, takımla ilk idmanına çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 14:56
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Galatasaray'da Eren Elmalı takımla ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını 16 Şubat Pazar günü tamamlayacak.

EREN ELMALI TAKIMLA İLK ANTRENMANINDA

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