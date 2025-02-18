Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Ahlaksızlaşan rakibimiz...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"AHLAKSIZLAŞAN RAKİBİMİZ..."

Başkanlık yaptığım sürece en ağır eleştirileri dahi saygıyla karşıladım. Bizim aldığımız terbiye bunu gösterir.

Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum.

"PROJENİN OYUNUNA GELMEYECEĞİM"

Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim.

"ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ!"

Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan.

"BU BİR PR ÇALIŞMASIYSA PARÇASI OLMAYACAĞIM"

Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım.

"MERHABA DEMEKLE OLMUYOR AMA..."

Gerçekten futbol dünyası olarak, Türk futbolu olarak zor ve çok eziyetli dönemden geçiyoruz. Olaya bakar mısınız, Türk futbolunda sanki bugüne kadar, derbi sanki ilk defa oynanıyor, ilk yarıda derbi oynanmamış, o zaman kardeşlik, itidal çağrısına ihtiyaç duyulmamış. Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynanacağı zaman memleketin huzuru, Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor. Bunun böyle olmadığının herkes farkında. Bugün geldiğimiz seviyeye bakınca, Galatasaray Spor Kulübü olarak hem memleketimizin huzuru hem Türk futbolundaki huzuru en çok isteyen biziz. Bugüne kadar olanlara sessiz kalıp önemli maçımıza 1 saat kala böyle deklarasyon yapıp, orada merhaba yapınca tüm problemler çözülecekmiş havası yapıp bunu basına da vermek bence güzel olmadı. Yapılmak istenen art niyetli davranışı tasvip etmiyorum.

"İKİMİZİN DE HAK MAHRUMİYETİ VAR"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve ben, biz hak mahrumiyetindeyiz şu anda, 28 Şubat'ta bitiyor. TFF yönetmeliğine göre, eğer bir başkan veya yönetici hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez. Maçlara dahi gelemezsiniz.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZA ENGEL OLAMAYACAKLAR"

Yüksek sesle tekrarlıyorum; Galatasaray tüm bu olanlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacaktır. Kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz.