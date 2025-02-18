Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alındı
Yeni transferlerle birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray, Frankowski'ye yer açmak için Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi Süper Lig listesinden çıkardı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Sarı-kırmızılılar, Frankowski'ye yer açmak için Icardi'nin sözleşmesini Türkiye içinde 4 aylığına askıya aldı.
DERBİYE ÖZEL DAVET
UEFA listesinde ismi yer almaya devam eden Arjantinli forvet, Galatasaray yönetimi ve teknik ekibi tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.
FRANKOWSKI'DEN ETKİLİ BAŞLANGIÇ
Yeni transfer Przemysław Frankowski, ilk maçına Rizespor karşısında çıktı.
Polonyalı sağ bek, Osimhen'e yaptığı isabetli orta ile asist yaparken maç boyunca 49 pasının 45'inde isabet sağladı.
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