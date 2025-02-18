  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alındı

Yeni transferlerle birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray, Frankowski'ye yer açmak için Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi Süper Lig listesinden çıkardı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 10:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alındı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat geçirdi ve sezonu kapattı.

Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alındı

Yıldız oyuncu, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatiline devam ediyor.

Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alındı

Sabah gazetesinin haberine göre, yeni transferlerle birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray Icardi'yi Süper Lig listesinden çıkardı.

Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alındı

Sarı-kırmızılılar, Frankowski'ye yer açmak için Icardi'nin sözleşmesini Türkiye içinde 4 aylığına askıya aldı.

Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alındı

DERBİYE ÖZEL DAVET
UEFA listesinde ismi yer almaya devam eden Arjantinli forvet, Galatasaray yönetimi ve teknik ekibi tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.

Galatasaray'dan Icardi kararı! Sözleşmesi askıya alındı

FRANKOWSKI'DEN ETKİLİ BAŞLANGIÇ
Yeni transfer Przemysław Frankowski, ilk maçına Rizespor karşısında çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor 10:45
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 10:15
Fred'in durumu belli oldu! G.Saray derbisinde... Fred'in durumu belli oldu! G.Saray derbisinde... 10:12
G.Saray'dan hücuma scout transferi! G.Saray'dan hücuma scout transferi! 09:56
Çakar'dan olay sözler! "Allah'ın bir lütfu" Çakar'dan olay sözler! "Allah'ın bir lütfu" 09:39
"Osimhen tek başına yanardağ ordusu gibi!" "Osimhen tek başına yanardağ ordusu gibi!" 09:19
Daha Eski
Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 18 Şubat 2025 08:30
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:06
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:04
Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! 00:11
G.Saray Rize'de kazandı! G.Saray Rize'de kazandı! 00:11
F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! 00:11