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Haberler Galatasaray Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "İlk iliği kaçıran..."

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "İlk iliği kaçıran..."

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi Playoff ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Hollanda ekibi mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, AZ Alkmaar-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 08:52
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Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

ZEKİ UZUNDURUKAN – AH MUSLERA AH!

En başta şunu söyleyeyim. Dünkü maçta Abdülkerim Bardakcı, Muslera'dan daha çok kurtarış yaptı! Varın gerisini siz hesap edin! Galatasaray, takımın omurgasındaki üç dev ismin (Davinson, Torreira ve Osimhen cezalıydı) eksikliğini derinden hissetti Hollanda'da. Okan Buruk, elindeki kadrodan maksimum verim alabilmek için oyuncuların yerlerini adeta dama taşı gibi değiştirmek zorunda kaldı. Ama eldeki malzeme, yüzleri güldürecek kadar kaliteli değildi maalesef!

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle Galatasaray yedek kulübesinde tam 7 altyapı oyuncusu vardı. Maçın hikayesi kötü giderken, Okan hoca dönüp yedek kulübesine şöyle bir baktığında 'bu maçı kiminle çevirebilirim ben?' sorusunu çokça sormuştur kendine. Bu soruya gerçekten cevap bulmak zordu AFAS Stadı'nın çimlerinde...

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

Abdülkerim Bardakcı olmasıydı AZ Alkmaar daha ilk yarıda farka giderdi. Poku'nun boş kaleye giden vuruşunu; Lahdo'nun Muslera'yı çalımlayıp kaleye gönderdiği şutu son anda çizgiden çıkaran isim Abdülkerim'di. Torreira'nın yokluğunda bütün yük Gabriel Sara'nın omuzlarındaydı.

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

Sara elinden geleni yaptı ama takımı adına kurtarıcı olamadı. Yeni transfer Cuesta da Alkmaar karşısında etkisizdi. Kanatlardan Morata'ya yeteri kadar top gelmedi. Jelert konusunda ne kadar iyimser olsak da Galatasaray'da oynayabilecek kalibrede bir oyuncu değil maalesef! AZ Alkmaar'ın serbest vuruştan bulduğu ilk golde Muslera yanlış yer tutmanın kurbanı oldu.

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

Sallai, mükemmel bir golle skoru eşitledi ama Barış Alper'in penaltıya sebebiyet vermesi rakibe özgüven kazandırırken, Galatasaray'ın iyice oyundan düşmesine neden oldu. Bir de kalede tel tel dökülen Muslera olunca, farklı yenilgi kaçınılmaz oldu. Zaten Kaan Ayhan'ın 2. sarıyı görüp oyundan atılmasından sonra, Alkmaar dalga dalga kalemize gelmeye başladı. Yediğimiz bir üçüncü gol var ki tam bir felaket! Savunmamız dökülürken, Muslera'nın şut sırasındaki hamlesi de çok acemiceydi.

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

Muslera bu kadar kötü performans sergileyecekse, kaleye acilen Günay Güvenç geçmeli. Dünkü kötü performans Muslera'ya hiç yakışmadı. Galatasaray çok gol yiyor. Bu kadar kaliteli stoperlere rağmen kalende tonla gol görüyorsan, sorun Muslera'dan kaynaklanıyor demektir. Galatasaray, Hollanda'dan kabus gibi bir skorla dönüyor. Rövanşta tam kadro sahaya çıkacak bir Galatasaray; 4-1'lik yenilginin üstesinden gelir! Galatasaray'ın kağıt üzerinde bakıldığında rövanşta işi hiç kolay değil! Ama Aslan zoru sever! Ne de olsa; 'Adı Aslan, işi destan!'

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

LEVENT TÜZEMEN – ÇARESİZLİK!

İstanbul'da mucize olur mu bilemem ama Galatasaray, Avrupa defterini Hollanda'da kapattı. Kaybetmek futbolun içinde var. Ancak teslimiyetçi olmak Galatasaraylı oyunculara yakışmadı. AZ Alkmaar maçı öncesi Okan Buruk'un elinde derin bir kadro yoktu. Ama Hollanda takımının oyunu hakkında elde bir röntgen vardı. Bu bilgiye rağmen rakibe geniş alan bırakmak, uzun top oynamasına izin vermek ve güvenli oyunu tercih etmemek maalesef Okan Buruk'un zaafıydı.

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

Bir atasözü şöyle der: İlk iliği kaçıran, düğmeleri ilikleyemez. Eldeki oyuncu yapısına göre doğru pozisyonlar konusunda doğru tercihler yapamamak Galatasaray'ın kötü oyununun baş aktörü oldu. Okan Buruk'un dama taşı gibi sürekli Jelert, Kaan Ayhan, Barış, Sallai ve Berkan'ın yerlerini değiştirmesi çaresizliğinin göstergesiydi.

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

Eksik kadronun daha dengeli oynaması ve rakibe fazla pozisyon vermemesi için "Kompakt futbol" anlayışını Okan Buruk'un düşünmemesi tamamen akıl tutulmasıydı. Sistemler maç kazanmaz, stratejiler daha önemlidir. Mourinho'nun beğenilmemesine rağmen savunma güvenliğinden vazgeçmemesi doğru bir hamledir. Bu arada bazı oyuncular da Okan Buruk'a yardımcı olmadığı gibi resmen köstek oldular.

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

Galatasaray'ın yediği ilk iki gole bakalım; Frikik golü öncesi Kaan Ayhan rakibine arkadan faul yapıyor. Gerek var mı? Yok ama Kaan "Tank" gibi olunca faul yapmayı tercih etti. Gördüğü ikinci sarı kartla birlikte oyundan atılması "İhanet" gibiydi.

Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Galatasaray kalibresinde..."

Kaan'ın ayak kalitesi belki iyi ama sağ bek oynarken temaslı oyuna girmiyor, tek hamleli olduğu için ağır kalıyor. Okan Buruk'un geçen yıl Sparta Prag maçında oyundan atıldığını bildiği halde Kaan'ı orta alandan alıp sağ beke koyması kırmızı karta davetiyeydi. Yenen penaltı golünde Barış Alper çevre kontrolü yapmaması amatörce bir hataydı. Penaltı sonrası maalesef Barış kafa olarak oyundan düştü.

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