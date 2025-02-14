Spor yazarları AZ Alkmaar-Galatasaray maçını değerlendirdi! "İlk iliği kaçıran..."

Muslera bu kadar kötü performans sergileyecekse, kaleye acilen Günay Güvenç geçmeli. Dünkü kötü performans Muslera'ya hiç yakışmadı. Galatasaray çok gol yiyor. Bu kadar kaliteli stoperlere rağmen kalende tonla gol görüyorsan, sorun Muslera'dan kaynaklanıyor demektir. Galatasaray, Hollanda'dan kabus gibi bir skorla dönüyor. Rövanşta tam kadro sahaya çıkacak bir Galatasaray; 4-1'lik yenilginin üstesinden gelir! Galatasaray'ın kağıt üzerinde bakıldığında rövanşta işi hiç kolay değil! Ama Aslan zoru sever! Ne de olsa; 'Adı Aslan, işi destan!'