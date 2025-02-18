Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Puan kaybetseydi hem kötü oyun hem puan kaybı G.Saray'da bütün taşları belki de yerinden oynatacaktı. Üstelik belli oranda da lig yeniden başlayacaktı. Ama kötü hem de çok kötü oynarken kazanmak da şampiyonluk yarışında çok önemli.