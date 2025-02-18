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Haberler Galatasaray Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, zorlu mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 09:39
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Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılar, rakibini Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in attığı iki golle 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Çaykur Rizespor'un tek golüyse Gambiyalı forvet Ali Sowe'dan geldi.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray bu sonuçla puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Çaykur Rizespor 27 puanda kaldı.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - KÜÇÜK İYİ KONTROL ETTİ

Dün geceki galibiyet tam anlamıyla G.Saray için Allah'ın bir lütfu. 90 dakika bu kadar kötü oynayacaksın, goller dışında hemen hemen hiç pozisyon bulamayacaksın ama böyle zorlu deplasmandan 3 puan alacaksın! Kesinlikle Allah böyle istedi.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Maçın geneline bakıyoruz, G.Saray'ın gazı kaçmış! Abdülkerim bir de biraz Frankowski dışında iyi oynayan tek G.Saraylı yok. Torreira hata yapıyor, Mertens'in ne yaptığı belli değil. Osimhen istediği pasları alamıyor, kanatlar hiç kullanılamıyor ve ilk devre Rizespor'un direkten dönen topu dışında da fazla pozisyon olmadan tamamlanıyor.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray ikinci yarının hemen başında golü buldu. Bir yan topta Osimhen kafa ile golü attı. Hemen ardından Rizespor yine G.Saray'ın yerleşim hatasından basit bir gol atıp beraberliği yakaladı.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Bu golden sonra her geçen dakika G.Saray'ın çöktüğünü ve felç olduğunu gördük. Artık herhalde maç böyle biter derken sahneye yine Osimhen çıktı. Bir kornerde Lemina'nın kafasından gelen topu kritik yerde tamamlayıp G.Saray'ı galibiyete götüren golü attı.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Puan kaybetseydi hem kötü oyun hem puan kaybı G.Saray'da bütün taşları belki de yerinden oynatacaktı. Üstelik belli oranda da lig yeniden başlayacaktı. Ama kötü hem de çok kötü oynarken kazanmak da şampiyonluk yarışında çok önemli.

Ahmet Çakar Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Hakem Zorbay Küçük çok eleştirilen bir hakemdi. Ama bana göre dün gece 1-2 ufak hata dışında maçı hem çok iyi yönetti hem de çok iyi kontrol etti.

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