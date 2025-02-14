Masada 46 pozisyon var

Galatasaray, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Mertens'in penaltı pozisyonunun VAR'a gidilmemesine rağmen kamuoyuyla paylaşılması üzerine harekete geçti. Kayıtlarını paylaşması için 46 pozisyonun bulunduğu bir listeyle TFF'ye başvurdu. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayımlanan konuyla ilgili TFF'ye yaptığı başvuru şöyle: BİLİNDİĞİ üzere, TFF tarafından yalnızca hakemin VAR müdahalesiyle pozisyonu incelemeye davet edildiği durumlara ilişkin VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Ancak yeni bir uygulama ile TFF, G.Saray-Adana Demir maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını paylaşmıştır.

PAYLAŞILMASI ELZEMDİR

Bu durum karşısında, şeffaflık ilkesinin yanı sıra TFF Statüsü'nde belirtildiği üzere tarafsız davranma yükümlülüğü bulunan TFF Yönetim Kurulu'nun, 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği işbu dilekçemiz ekinde yer alan 46 pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını da aynı ilke doğrultusunda futbol kamuoyuyla paylaşması elzemdir.

ADİL YÖNETİME GÖLGE DÜŞER

Sonuç olarak, ekli listede belirtilen 46 pozisyona ait ham VAR kayıtlarının ivedilikle kamuoyuna açıklanmasını vekaleten talep ederiz. Aksi takdirde, TFF'nin tarafsız davranma yükümlülüğünü ilkesini ihlal edeceğini ve futbolun adil yönetimine gölge düşüreceğini önemle hatırlatırız.

1. HAFTA

F.BAHÇE-A.DEMİR: 26. dakikada skor 0-0 iken Oosterwolde'nin A.Demir'li Michut'ya yaptığı faul.

2. HAFTA

GÖZTEPE-F.BAHÇE: 69. dakikada skor konuk ekibin lehine 2-1 iken Maximin'in ev sahibi ekipten Koray Günter'e yaptığı faul pozisyonu ve aynı maçın 83. dakikasında F.Bahçe ceza alanında F.Bahçe'li Mert Müldür'ün Göztepeli Nielsen'e müdahalesi sonrası gerçekleşen ihlal pozisyonu.

3. HAFTA

G.SARAY-G.ANTEP FK: G.Antep FK'li Saborit'in Barış'ın kafasına yükselerek kramponlarının çivilerinin denk geleceği şekilde kafasına basmasıyla çıkması gereken kırmızının öncesinde, kaldırılan ofsayt bayrağı nedeniyle iptal edilen pozisyon.

4. HAFTA

F.BAHÇE-ALANYA: 62. dakikada F.Bahçe 1-0 öndeyken Oosterwolde'nin rakibinin karnına diziyle müdahale ettiği pozisyon (yayıncı kuruluşun hazırladığı özette mevcut değildir, 90 dakikalık kayıttan analiz etmeniz önerilir).

4. HAFTA

ADANA DEMİR-G.SARAY: 39. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun arkadan aşiline gerçekleşen, güç transferiyle şiddeti artıp sakatlamaya yönelik hareketle ilgili pozisyon; 81. dakikada Yunus'a yapılan müdahaleyle ilgili penaltı pozisyonu.

5. HAFTA

K.PAŞA-F.BAHÇE: 45. dakikada F.Bahçe'den Oosterwolde'nin K.Paşalı Fall'a ceza alanı içinde gerçekleştirdiği ihlal pozisyonu (ilgili pozisyon yayıncı kuruluşun hazırladığı özette mevcut değildir, 90 dakikalık kayıttan analiz etmeniz önerilir).

6. HAFTA

F.BAHÇE-G.SARAY: 78. dakikada skor 3-1 G.Saray'ın LEHİNEYKEN F.Bahçe ceza alanında F.Bahçe oyuncusu Sebastian Szymanski'nin G.Saray oyuncusu Yunus Akgün'ü düşürmesiyle sonuçlanan pozisyon.

8. HAFTA

G.SARAY-ALANYA: 84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın Alanya'lı Aliti'nin ceza alanındaki müdahalesinde yerde kalmasıyla sonuçlanan pozisyon.

9. HAFTA

ANTALYA-G.SARAY: 41. dakikada Güray'ın Kaan Ayhan'ın kafasına müdahalesiyle sarı gösterilen pozisyon; 47. dakikada Icardi'nin ceza alanında Veysel'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon.

10. HAFTA

G.SARAY-BEŞİKTAŞ: 27. dakikada Icardi'nin Beşiktaş ceza alanında Uduokhai'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon.

10. HAFTA

F.BAHÇE-BODRUM FK: 18. dakikada skor 1-0 F.Bahçe lehineyken Bodrum'dan Seferi'nin, Kostic'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldığı ve 88. dakikada Bodrum'dan Cenk'in, Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon.

11. HAFTA

TRABZONSPOR-F.BAHÇE: 37. dakikada maç 0-0'ken Okay'ın attığı golü hakem OĞUZHAN ÇAKIR'ın iptal etmesiyle ilgili pozisyon; 50. dakikada F.Bahçe ceza alanında Mert Müldür'ün Okay Yokuşlu'yu çektiği pozisyon.

12. HAFTA

F.BAHÇE-SİVAS: 82. dakikada Amrabat'ın golüyle 3-0 öne geçen F.Bahçe'nin bu golü öncesinde F.Bahçe'den Tadic'in Sivas kalecisinin görüş açısıyla ilgili ihlalin değerlendirilme pozisyonu.

12. HAFTA

G.SARAY-SAMSUN: 48. dakikada Samsun'un kazandığı penaltı pozisyonu.

13. HAFTA

KAYSERİ-F.BAHÇE: 5. dakikada F.Bahçe'den Kostic'in, Kayseri'li Gökhan Sazdağı'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu hakem Direnç Tonusluoğlu'nun penaltıya hükmetmesiyle sonuçlanan VAR hakemi YAŞAR KEMAL UĞURLU'nun inceleme yaptığı pozisyon.

14. HAFTA

F.BAHÇE-G.ANTEP FK: 5. dakikada G.Antep, F.Bahçe'den Osayi'nin F.Bahçe ceza alanında elle oynaması sonucu beklediği penaltı pozisyonu; 29. dakikada F.Bahçe ceza sahası içerisinde G.Antep'ten Arda, F.Bahçe'den Becao'nun faulleriyle iki kez yerde kalmasına karşın hakemin düdük çalmadığı pozisyon; 89. dakikada Mert Müldür'ün Furkan Soyalp'e faulünün değerlendirilmemesi ve ardından F.Bahçe'nin golünün geldiği pozisyon.

14. HAFTA

G.SARAY-EYÜP: 13. dakikada Eyüp'lü Dubois'nın G.Saray'dan Sallai'ye yaptığı faulün devamındaki Eyüp'ün bulduğu gol pozisyonu; 27. dakikada Bruno'nun Barış Alper Yılmaz'a Eyüp ceza alanı içindeki penaltı gerektiren pozisyon.

15. HAFTA

SİVAS-G.SARAY: 77. dakikada yardımcı hakemin, yedek kulübelerinin ve 4. hakemin görüş açısında Sivaslı Keita Balde'nin G.Saray'dan Sallai'nin yüzüne attığı tokat pozisyonu.

16. HAFTA

G.SARAY-TRABZONSPOR: 22. dakikada önce Lundstram'ın Jelert'e ardından da Ozan Tufan'ın Yunus Akgün'e yaptığı fauller neticesinde VAR'ın ikaz etmeyip Ozan Tufan'ın sadece sarı kartla cezalandırıldığı, 55. dakikada Eren Elmalı'nın topu dışardan çevirdiği pozisyon.

17. HAFTA

EYÜP-F.BAHÇE: 45+3. dakikada F.Bahçe golü öncesinde Eyüplü Caner Erkin'e F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci'nin müdahalesiyle ilgili pozisyon; 53. dakikada F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'nün Eyüp ceza alanında rakibine vurduğu dirsekle ilgili pozisyon; 67. dakikada ise Eyüp'ün bulduğu golün iptaliyle ilgili pozisyon.

19. HAFTA

KONYA-F.BAHÇE: 53. dakikada F.Bahçe'den Dzeko'nun Konyalı Uğurcan'ın ayak bileğine bastığı pozisyon devamıyla ilgili karar süreci; 67. dakikada F.Bahçe'den Kostic'in Konyalı Prip'e ceza alanı içindeki müdahalesiyle ilgili pozisyon.

19. HAFTA

BAŞAKŞEHİR-G.SARAY: 13. dakikada G.Saray'ın umut vaat eden atağında Opoku'nun sarı gördüğü ancak VAR hakemi ve kısa bir süre içinde hakemliği bıraktığı açıklanan YAŞAR KEMAL UĞURLU'nun değerlendirme gerçekleştirmediği pozisyon; 27. dakikada Mertens'in ortasında Başakşehirli Hamza'nın elle oynadığı pozisyonda VAR hakemi ve YAŞAR KEMAL UĞURLU'nun değerlendirme gerçekleştirmediği pozisyon; 45. dakikada hakem Atilla Karaoğlan'ın tam görüş açısı dahilinde Keny'nin Davinson'un yüzüne gerçekleştirdiği, dirseğinin sivri bölgesini kullanarak yaptığı darbeyle ilgili VAR hakemi ve YAŞAR KEMAL UĞURLU'nun değerlendirmediği pozisyon.

20. HAFTA

HATAY-G.SARAY: Hatay'ın 28. dakikadaki golü öncesindeki ofsayt; 32. dakikada Yunus'un şutunda Kilama'nın ceza alanında topu elle kestiği; 78. dakikada Barış'ın golü öncesinde yarı otomatik ofsayt çizgisiyle iptal edilen gol pozisyonu.

21. HAFTA

F.BAHÇE-GÖZTEPE: 55. dakikada F.Bahçe'nin attığı 3. gol öncesinde Göztepeli Juan'ın faul beklediği ve hakemin devam ettirdiği pozisyon.

21. HAFTA

G.SARAY-KONYA: 54. dakikada G.Saray'ın Osimhen ile bulduğu golün Abdülkerim Bardakçı'nın ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilen pozisyon.

22. HAFTA

G.ANTEP FK-G.SARAY: 65. dakikada Sorescu'nun Sallai'ye kulübeler ve yardımcı hakemin görüş açısında (-yardımcı hakemin jest ve mimiklerinden anlaşıldığı üzere) gerçekleşen sportmenliğe aykırı hareketiyle sonuçlanan pozisyon.