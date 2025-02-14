Galatasaray'da kırmızı kart gören Kaan Ayhan'dan açıklama

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılarda yıldız isim Kaan Ayhan 51. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Taraftarın tepkisini alan Kaan Ayhan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Galatasaray formasını taşımak, sadece olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" açıklamasını yaptı.